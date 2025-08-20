Obavijesti

NEUSTRAŠIVA I ATRAKTIVNA

Neki love sunce, Sweeney hvata oblake! Sydney u raskopčanom kombinezonu skočila iz aviona!

Piše Dora Pek,
Neki love sunce, Sweeney hvata oblake! Sydney u raskopčanom kombinezonu skočila iz aviona!
Foto: Instagram/screenshot

Glumica je nedavno skočila padobranom 3000 metara visine, i to u tandemu s profesionalcem Lukeom Aikinsom iz Red Bull Air Force tima. Iskustvo je opisala kao 'najuzbudljivije u životu'

Sydney Sweeney (27) ljeto očito koristi do maksimuma! Dok se većina hladi na plaži, ona skače iz aviona s 3000 metara visine s članom Red Bull Air Force tima Lukeom Aikinsom. Nakon što je prizemljila adrenalin, glumica je priznala da je to bilo 'najuzbudljivije iskustvo u životu'. Snimku je podijelila na Instagramu, a komentari njezinih 28 milijuna pratitelja samo su se nizali.

Prije skoka odjenula je pilotski kombinezon koji je, sasvim u njezinom stilu, ostao lagano raskopčan. Taman toliko da unese dašak glamura i u avanturu na 3000 metara. Taj detalj nisu propustili primijetiti njezini obožavatelji, pa je video ubrzo postao još veći hit.

Luke Aikins pobrinuo se da sve prođe sigurno. On je još 2016. ušao u povijest kao prvi čovjek koji je izveo skok bez padobrana i sletio ravno u zaštitnu mrežu. Osim u sportskim pothvatima, publika ga zapravo već poznaje i s velikog platna. Radio je kao kaskader na velikim filmskim hitovima poput 'Black Widow', 'Ant-Man and the Wasp', 'Godzilla' i 'Iron Man 3'.

Sweeney trenutačno promovira indie film 'Americana', u kojem glumi mladu konobaricu i pjevačicu country glazbe. Film je za vikend prikazivanja u više od tisuću kina zaradio tek 500 tisuća dolara, a procjene govore da bi ukupna zarada mogla dosegnuti 1.5 milijuna dolara. Ipak, Sydney nema razloga za brigu.

Foto: Instagram

Raspored joj je pun novih projekata. Uskoro će je publika gledati u Ron Howardovom filmu 'Eden', snimljenom prema istinitoj priči o njemačkoj doseljenici na Galapagosu, a tu je i biografski film 'Christy', posvećen slavnoj boksačici Christy Martin

Variety Power of Young Hollywood Event
Foto: Lisa OConnor/AFF-USA.com

