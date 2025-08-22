KATSEYE, grupa koja trenutačno osvaja svijet, pojavila se u novoj reklami za traperice marke Gap
Nakon Sydney Sweeney, cure iz Katseye pokazale kako se radi reklama za traper: 'Moćne...'
Šest djevojaka, Daniela, Lara, Manon, Megan, Sophia i Yoonchae, pojavljuju se u novoj kampanji odjevene u traperice i plešu uz pjesmu 'Milkshake' od Kelis. Koreografija je svakako počast Gapovim nevjerojatnim koreografiranim reklamama tijekom godina, a uključuje i reference na KATSEYE-ine kultne plesove poput 'Gnarly' i 'Debut'. Svaka djevojka dobiva trenutak da zablista u svojim traper odjevnim kombinacijama. 'Bolje u trapericama', zaključuje reklama.
- Ovo je traper kako ga ti definiraš. Tvoja individualnost. Tvoje samoizražavanje. Tvoj stil. Moćne same. Još bolje zajedno - stoji u opisu na društvenim mrežama.
KATSEYE su također podijelile što im je reklama značila.
- Svaka od nas dolazi iz različitih dijelova svijeta, s jedinstvenim kulturama, jezicima i pričama - rekle su u izjavi.
- To je srž onoga što naš zvuk, stil i prisutnost čini posebnima - napisale su u objavi.
Svaka od šest djevojaka potječe iz različite etničke skupine. Daniela, Lara i Megan su Amerikanke, dok je Sophia s Filipina, Manon iz Švicarske, a Yoonchae iz Južne Koreje.
Publika je na društvenim mrežama pokazala svoje oduševljenje i podršku.
'Pogledao sam već 10 puta. Isuse kako ih volim', 'Vidimo traper u drugačijim stilovima i bojama. Savršena reklama', 'Ovo je reklama na nivou Superbowla', 'Ovaj marketing je savršen. Volim različitosti' - bili su neki od komentara.
Ova reklama dolazi i neposredno nakon kontroverzne reklame za traperice Sydney Sweeney za American Eagle, koja je nedavno kritizirana zbog igre riječi s 'trapericama' i 'genima' koju su neki nazvali nacističkom propagandom.
- Geni se prenose s roditelja na potomstvo, često određujući osobine poput boje kose, osobnosti, pa čak i boje očiju. Moje traperice su plave - rekla je Sweeney u sada već viralnoj reklami u kojoj se pojavila.
