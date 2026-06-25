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DIZAJNERSKI KOMAD

FOTO Kolinda bodrila 'vatrene' u košulji na 'kvadratiće': Nosila ju je i u Katru, evo koliko košta

Piše Stela Kovačević,
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FOTO Kolinda bodrila 'vatrene' u košulji na 'kvadratiće': Nosila ju je i u Katru, evo koliko košta
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Foto: Instagram/Goran Stanzl/PIXSELL

Riječ je o dizajnerskom modelu, kratkoj košulji Giant Damier iz suradnje Louis Vuitton i Nigo. No ovo nije prvi put da je Kolinda nosila ovu košulju, u njoj je bodrila 'vatrene' i u Kataru

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Bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović (58) na društvenim je mrežama podijelila fotke sa 146. sjednice Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO) u Lausannei. Mnogi su primijetili njenu upečatljivu košulju koja neodoljivo podsjeća na hrvatske crveno-bijele 'kvadratiće'.

Inače, riječ je o dizajnerskom modelu, kratkoj košulji Giant Damier iz suradnje Louis Vuitton i Nigo, čija se cijena kreće oko 2.000 eura. Osim košulje, nosila je i bijele hlače i salonke. 

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Ovu je košulju nosila i na Svjetskom prvenstvu u Katru prije četiri godine.

KATAR 2022 - Kolinda Grabar Kitarović u Louis Vuitton košulji sa šahovnicom na utakmici Brazila i Švicarske
KATAR 2022 - Kolinda Grabar Kitarović u Louis Vuitton košulji sa šahovnicom na utakmici Brazila i Švicarske | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Tim je outfitom odala počast nacionalnim bojama uoči odlaska na Svjetsko prvenstvo. Utakmicu 'vatrenih' protiv Paname gledala je u Švicarskoj, a nakon toga, otkrila nam je, putuje u SAD.

- Bit ću kod prijatelja u Washingtonu DC i usput odraditi nešto posla. Od 26. do 28. sam u Philly. Go Croatia! - poručila je.

- Što se odjeće tiče, tu će biti malo improvizacije jer sam već tjednima na putu. Nakon prošlog puta imala sam samo dva sata u Zagrebu za prepakirati se za put Istanbul-Tashkent-Rim-London-Lausanne pa izravno za SAD odavde. Možete misliti koliko prtljage vučem sa sobom - ispričala je ranije za 24sata.

KATAR 2022 - Kolinda Grabar Kitarović u Louis Vuitton košulji sa šahovnicom na utakmici Brazila i Švicarske
KATAR 2022 - Kolinda Grabar Kitarović u Louis Vuitton košulji sa šahovnicom na utakmici Brazila i Švicarske | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Utakmicu protiv Gane pratit će sa tribina. Posebno je pohvalila kapetana reprezentacije, Luku Modrića.

- Luka ostaje jedan od mojih najdražih igrača ikada, legenda ne samo hrvatskog sporta, već i hrvatske države.

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