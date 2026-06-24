Što se odjeće tiče, tu će biti malo improvizacije jer sam već tjednima na putu. Nakon prošlog puta imala sam samo dva sata u Zagrebu za prepakirati se za put, rekla nam je bivša predsjednica
Kolinda za 24sata: 'Protiv Gane bit ću na tribinama. Luka? Ma, on je legenda našeg sporta'
Svi s kojima pričam na ovim putovanjima kažu mi da je utakmica Hrvatska-Engleska bila jedna od najboljih, ako ne i najbolja do sada na ovom Svjetskom prvenstvu. Da ne vjerujem u naše, ne bih “potegnula” preko Atlantika, rekla je za 24sata bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.
Ona je utakmicu 'vatrenih' protiv Paname gledala u Švicarskoj, gdje je u Lausanneu bila na Reformi procesa izbora domaćina OI. Nakon što je to danas završilo, bivša predsjednika otkrila je da sada putuje u SAD.
- Bit ću kod prijatelja u Washingtonu DC i usput odraditi nešto posla. Od 26. do 28. sam u Philly. Go Croatia! - poručila je.
Utakmicu protiv Gane pratit će sa tribina, a otkrila nam je i što planira odjenuti.
- Što se odjeće tiče, tu će biti malo improvizacije jer sam već tjednima na putu. Nakon prošlog puta imala sam samo dva sata u Zagrebu za prepakirati se za put Istanbul-Tashkent-Rim-London-Lausanne pa izravno za SAD odavde. Možete misliti koliko prtljage vučem sa sobom - ispričala je.
Kako je rekla, sa sobom nosi i zdravu hranu.
- Chia sjemenke, bademe, biljne proteine u prahu i kreatine monohydrate, shaker, bobičasto voće u prahu, bočicu istarskog maslinovog ulja itd. jer na putu nemam baš priliku uvijek kvalitetno jesti.
Za kraj, nije propustila nahvaliti kapetana reprezentacije, Luku Modrića, koji je protiv Paname odigrao svoj 200. susret u dresu 'vatrenih'.
- Luka ostaje jedan od mojih najdražih igrača ikada, legenda ne samo hrvatskog sporta, već i hrvatske države. Gdje god putujem u svijetu, kad kažete Hrvatska, svi će odmah reći Luka Modrić (i nabrajati i druga imena sportaša). Nek se nitko ne zavarava da nas poznaju po politici. Poznaju nas po talentu i sportskom duhu. Veselim se što ću podijeliti trenutke u tom duhu s našim navijačima u Philadelphiji.
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