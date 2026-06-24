Kolinda za 24sata: 'Protiv Gane bit ću na tribinama. Luka? Ma, on je legenda našeg sporta'

Svi s kojima pričam na ovim putovanjima kažu mi da je utakmica Hrvatska-Engleska bila jedna od najboljih, ako ne i najbolja do sada na ovom Svjetskom prvenstvu. Da ne vjerujem u naše, ne bih “potegnula” preko Atlantika, rekla je za 24sata bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.

Ona je utakmicu 'vatrenih' protiv Paname gledala u Švicarskoj, gdje je u Lausanneu bila na Reformi procesa izbora domaćina OI. Nakon što je to danas završilo, bivša predsjednika otkrila je da sada putuje u SAD.

Foto: Privatni album

- Bit ću kod prijatelja u Washingtonu DC i usput odraditi nešto posla. Od 26. do 28. sam u Philly. Go Croatia! - poručila je.

Utakmicu protiv Gane pratit će sa tribina, a otkrila nam je i što planira odjenuti.

- Što se odjeće tiče, tu će biti malo improvizacije jer sam već tjednima na putu. Nakon prošlog puta imala sam samo dva sata u Zagrebu za prepakirati se za put Istanbul-Tashkent-Rim-London-Lausanne pa izravno za SAD odavde. Možete misliti koliko prtljage vučem sa sobom - ispričala je.

Kako je rekla, sa sobom nosi i zdravu hranu.

- Chia sjemenke, bademe, biljne proteine u prahu i kreatine monohydrate, shaker, bobičasto voće u prahu, bočicu istarskog maslinovog ulja itd. jer na putu nemam baš priliku uvijek kvalitetno jesti.

Foto: Privatni album

Za kraj, nije propustila nahvaliti kapetana reprezentacije, Luku Modrića, koji je protiv Paname odigrao svoj 200. susret u dresu 'vatrenih'.

- Luka ostaje jedan od mojih najdražih igrača ikada, legenda ne samo hrvatskog sporta, već i hrvatske države. Gdje god putujem u svijetu, kad kažete Hrvatska, svi će odmah reći Luka Modrić (i nabrajati i druga imena sportaša). Nek se nitko ne zavarava da nas poznaju po politici. Poznaju nas po talentu i sportskom duhu. Veselim se što ću podijeliti trenutke u tom duhu s našim navijačima u Philadelphiji.



