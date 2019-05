Kolinda poslala Mehunki buket, a Cigiju se sviđa njezina perika

Mnogi stručnjaci tvrde kako je predsjednica RH Kolinda Grabar Kitarović (51) jedna od najbolje odjevenih žena na javnoj sceni, a s tom činjenicom složili su se i Neven Ciganović (47), Dalibor Petko (41), ali i poduzetnica Snježana Mehun (48).

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Moram pohvaliti njezinu liniju. Ima klasičan stil i sve joj dobro pristaje. Ne može si svašta dopustiti, ali ima tu prekrivenog seksepila. Meni je to uvijek jako bitno, ali mislim i da je seksepil dobro za Hrvatsku. Može nas bolje prodati - rekao je modni stilist Neven Ciganović i dodao kako joj je često govorio da mora nositi perike, a oduševljen je što ga je i poslušala.

Foto: Privatni album

Oduševljenje nije krio niti voditelj Petko kojem se najviše sviđa što predsjednica poštuje i nosi kreacije hrvatskih dizajnera.

- Sviđa mi se što Kolinda često 'fura' domaće kreacije. Sve joj dobro stoji. Fotografija na kojoj pozira s Donaldom (72) i Melaniom Trump (47) je svjetska fotografija, a naša predsjednica izgleda kao milijun dolara - otkrio nam je Petko.

Foto: FAH

Brojne zvijezde okupile su se uz fontane kod Nacionalne sveučilišne knjižnice gdje je održana modna revija na kojoj je poduzetnica Snježana Mehun u suradnji s mladim dizajnerom Antunom Tinom Brišarom predstavila novu modnu kolekciju brenda Duchess.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

- Sretna sam što imam toliko ljudi koji me vole. Vrijeme je bilo nezahvalno. Ovaj posao radim dvadeset godina pa se zbog vremena nisam živcirala. Čak sam se u jednom trenutku krenula smijati. Rekla sam gostima: 'Ako me volite, dođite me podržati' . rekla je Snježana koja je mjesecima pripremala novu kolekciju. Odmah nakon što je 'puštena' zimska kolekcija sa svojim kolegom se uputila u Italiju po novi materijal.

Uz brojno cvijeće i poklone koje je dobila nakon revije, Snježana se pohvalila kako joj je jedan buket poslala predsjednica Kolinda.

- Poslala je svog izaslanika s cvijećem i moram priznati da me oduševila. U tom momentu smo svi stajali u tunelu, kiša je padala, ali taj trenutak je bio dirljiv - dodala je poduzetnica Mehun i nastavila:

Foto: Borna Filic/PIXSELL

- Mislim da je nezahvalno to što svi komentiraju samo izgled naše predsjednice, a nitko ne spominje ostale političare. Smatram da je to sve skupa dosta šovinistički. Pohvalno je što podržava hrvatske kreatore i mislim da je to zadatak svim političarima - zaključila je Snježana koja je već odabrala jedan 'komad' iz nove kolekcije koji će Kolindi savršeno stajat.