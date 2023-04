Kolinda slavi 55. rođendan: Ovo su najbolji stajlinzi u kojima je predstavljala našu Hrvatsku

Prva hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović proslavila je 55. rođendan, a mi smo za tu priliku izdvojili njezine najbolje kreacije u kojima je predstavljala Hrvatsku.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Za Olimpijske igre u Tokiju, Kolinda se odlučila za crnu trenirku i crne tenisice, a cijelu kombinaciju upotpunila je crvenom majicom koji su nosili i naši tenisači.

Foto: Jaki Franja/PIXSELL

Za zimske olimpijske igre u Pekingu, Kolinda se odlučila za kapu s crveno-bijelim kockicama, a tada je bodrila hrvatske skijaše.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Najviše pažnje Kolinda je privukla hrvatskom nošnjom koju je upotpunila s tradicionalnim nakitom. Bivša predsjednica ovu je kombinaciju obukla za Svjetsko prvenstvo u Katru.

- Dress code na svečanoj platformi dopušta svečano odijelo ili traditional attire, odnosno narodnu nošnju. Inače, takvo je pravilo i u diplomaciji. Narodna nošnja je jako prihvaćen način odijevanja u svečanim prigodama. Tako da ćete me vidjeti u tipičnim hrvatskim i crveno-bijelim kombinacijama odijela i nošnji ili njenim kombinacijama, što je i izvrsna promocija Hrvatske. Uostalom, why blend in when you can stand out? Ovo ide i za države i za pojedince - rekla je za Dnevnik Nove Tv.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Kolinda je u Katru plijenila pažnju i s košuljom skupocjenog brenda Louis Vuitton, a onda je na svom Instagram profilu objasnila i zašto ju je obukla.

- U spomen na legendarnog dizajnera Virgila Abloha, velikog zaljubljenika u Hrvatsku i Vatrene, koji je preminuo točno na današnji dan prije godinu dana, nosila sam njegovu košulju, nadahnutu hrvatskim kvadratićima. Hvala mu na tom predivnom poklonu - napisala je na Instagramu.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Bijele hlače i majicu hrvatske reprezentacije Kolinda je obukla na Svjetskom prvenstvu 2018. godine kada su Vatreni osvojili srebro.

Foto: Instagram/Kolinda Grabar-Kitarovic

Kolinda je pravo sportsko izdanje pokazala kad je obukla 'hoodicu' s natpisom 'Croatia'.

Foto: Kolinda Grabar Kitarović/Facebook

Pažnju je plijenila i crvenim odijelom u Dohi.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Bijelu haljinu Kolinda je obukla također na utakmici u Katru, a kombinaciju je upotpunila kockastom maramom oko vrata, a uz to je u ruci držala i hrvatsku zastavu.

Najčitaniji članci