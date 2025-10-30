Komedija 'Anđela' prvi put stiže pred hrvatsku publiku!

Nakon uspješne beogradske premijere u lipnju ove godine, duhovita i dirljiva komedija 'Anđela' u režiji Milana Karadžića i prema tekstu Stevana Koprivice prvi put stiže pred hrvatsku publiku, s potvrđenim izvedbama u Rijeci (HKD na Sušaku, 28. studenog 2025.), Zagrebu (Scenoteka, 21. siječnja 2026.) i Osijeku (Kino Urania, 22. siječnja 2026.).

'Anđela' donosi priču o usamljenosti i prijateljstvu, grubosti i nježnosti i o ljudima koji se u najneočekivanijim okolnostima uče razumijevanju i međusobnom prihvaćanju. Dvojica muškaraca iz različitih svjetova - profesor i vlasnik pečenjare - slučajno dijele bolničku sobu i otkrivaju da ih povezuje više nego što ih razdvaja.

Foto: Uros Gajic

Uz Anđelu, mladu medicinsku sestru koja postaje spona između njih, pred publikom se otvara duhovita i emotivna priča o slabostima, strahu i nadi.

Troje vrhunskih glumaca - Milutin Mima Karadžić, Goran Šušljik i Staša Nikolić donose izvedbe u kojima se smijeh i tuga prirodno isprepliću, pokazujući koliko je lako prepoznati sebe u drugome, bez obzira na razlike koje nas dijele.

Premijerno izvedena 7. lipnja 2025. u Beogradskom dramskom pozorištu, ova je predstava ubrzo postala jedan od najgledanijih novih naslova sezone, a hrvatska gostovanja nastavak su njenog uspješnog puta koji osvaja publiku regije.

Foto: PROMO

Redatelj Milan Karadžić, autor popularnih serija i predstava poput 'Budva na pjenu od mora', 'Brod plovi za Beograd' i 'M(j)ešoviti brak', i ovoga puta uspješno spaja humor i emociju, stvarajući priču koja ostavlja trag. Ulaznice za nadolazeće izvedbe već su u prodaji, a sve dodatne informacije potražite na društvenim mrežama Incognito Agency.

Foto: PROMO