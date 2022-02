U petak, 25. veljače Teatar Rugantino će u Maloj dvorani KD Lisinski premijerno izvesti predstavu “Kronika seoske ljubavi”. Nastala je prema tekstu Ivana Vidića, a redatelj Damir Harjaček i glavni glumci Gordana Gadžić i Sreten Mokrović rekli su da je tekst bio iznimno zahtjevan i da je priprema trajala pet mjeseci.

- Pročitala sam taj Vidićev tekst pola godine prije no što smo počeli raditi na njemu. Pomislila sam kako ovo pretočiti u dijaloge. Skoro sam odustala, ali me osvojio temom i nije mi dao mira, pa sam mu se stalno vraćala. Intrigiralo me to što sam se poistovjetila s problemom s kojim se suočava i moj lik. A to je preispitivanje je li moguće prilagoditi sebe novoj osobi koja bi mogla ući u naš život kad smo na pragu treće dobi? Koliko smo spremni odustati od idealizirane predodžbe mogućeg partnera i prihvatiti njegove mane, što i jest temelj ljubavi i zajedničkog života? I koliko smo spremni prekinuti usamljenost koju, tješeći se, nazivamo slobodom - govori Gordana Gadžić.

Upravo o tome je riječ u komediji “Kronika seoske ljubavi” u kojoj Sreten Mokrović igra Milivoja, umirovljenog branitelja koji se nakon dugotrajne parnice izborio za svoju ratnu mirovinu jer mu se na leđa strovalio ormar s registratorima. Nakon silnih životnih razočaranja, mir će pronaći na selu. Sa susjedom Ljubicom, koju igra Gordana Gadžić, bivšom drugom pratiljom neimenovanog natjecanja za miss, ući će u biznis s jajima. Kuća do kuće, kokošinjac do kokošinjca, Ljubica i Milivoj razvili su susjedski i poslovni odnos koji nije nimalo idiličan. Milivoj je krut, nespretan, ne baš osobito praktičan čovjek, idealist koji se bori u glavi s cijelim svijetom, što ga čini osamljenikom i svojevrsnom modernom varijantom Don Quijotea, dok pokraj njega živi Ljubica - samouvjerena žena, velikoga životnog iskustva, nesalomljivi borac, ženstvena, putena, ali i duboko razočarana u muški rod.

- Postoji nit koja spaja Ivana Vidića i mene, a to je naše prijateljstvo i poznanstvo iz mladih dana. Od njegovih ‘Ospica’, kad sam mijenjao kolegu Mladena Budiščaka, pa do promocija Vidićevih knjiga, zatim ‘Velikog bijelog zeca’ u ZKM-u, pa ‘Zagrebačkog pentagrama’ i predstave ‘Noćni život’ u režiji Paola Magellija, sve to me veže uz Vidića - govori Sreten Mokrović i dodaje:

- Njegova djela odišu pameću, duhovitošću i zanimljivim pogledom na svijet, pa sam s veseljem prihvatio i Gordanin poziv da zaigram u ovoj predstavi. Osim toga, s Rugantinom me vežu sjećanja na ‘Antigonu’ u režiji Joška Juvančića, u kojoj sam igrao s Gordanom, Ivicom Vidovićem, Mladenom Vulićem i Vinkom Kraljevićem u New Yorku. Ta suradnja se evo nastavila i s ovom predstavom. Kad govorim o liku Milivoja, vjerujem da svi, bez obzira na dob, obrazovanje ili posao kojim se bavimo, imamo s njim poveznicu, a to je život koji je često kaotičan, nepredvidiv i teško raspletiv. Zato vjerujem da će ova predstava doprijeti do publike.

Predstavu je režirao Dario Harjaček, koji je i adaptirao tekst.

- Ivan Vidić je jedan od naših najvećih dramatičara i izazov je bio velik. To je sjajna literatura, pa smo željeli od toga napraviti i sjajnu predstavu. Problem je bio kako skratiti tekst jer smo se zaljubili u njegove rečenice zbog istančanog jezika i zadire u neke vrlo intimne i bolne stvari te se ne libi baviti tabuima. Zato vjerujem da smo uspjeli stvoriti predstavu koju će publika zavoljeti - kaže redatelj.