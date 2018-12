Komičar pokazao deformirani nos: 'Sve je to zbog droge...'

Britanski stand-up komičar Artie Lange (51) šokirao je pratitelje na društvenim mrežama najnovijom fotografijom na kojoj je pokazao vidljivo deformirani nos.

- To je to. Vjerujem da je njen nos imao septum, a da nije bio odvratno deformiran zbog tri desetljeća korištenja droge - napisao je ispod objavljene fotografije.

This is it but I believe her nose had a septum and had not been hideously deformed due to over 3 decades of drug abuse. pic.twitter.com/U2LmcnpI4B