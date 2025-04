Komičar Tommy Tieran po prvi put stiže u Hrvatsku: 'Luđačka je to parada linkova i sjećanja'

Tommy Tiernan na glasu je kao jedan od najboljih svjetskih komičara, a s novim showom "tommedian" stiže na premijerni nastup u Hrvatskoj, i to u zagrebačko Kino SC u nedjelju, 13. travnja 2025. godine!

“Ovo je divlji i žestoki fizički prikaz stand-upa. Luđačka parada likova, sjećanja i duhovite eksplozije mašte. Teatralan, poetičan i pomalo pomaknut, 'tommedian' je show koji ljubitelji stand-up komedije nikako ne bi smjeli propustiti!", najavili su iz tabora irskog komičara.

Uoči nastupa u Hrvatskoj otkrio je da ga je strah kritika, a da ga pohvale pomalo zamaraju: "Uvijek treba biti korak ispred publike. Ako tražite samo njihovo odobravanje - propadate. No ako ih ne pokušate dotaknuti, onda propadaju oni. To je stalna igra između želje za prihvaćanjem i potrebe za slobodom".

Tommy je poznat i kao zvijezda hit sitcoma "Derry Girls" i BBC-jeve emisije "Live at the Apollo". Hvaljen je od kritike i za svoj talk show "The Tommy Tiernan Show" (RTÉ One) u kojem ne zna tko su gosti dok ne zakorače na pozornicu.

- David Letterman bio mi je velika inspiracija, ali i svijest o tome da ne mogu raditi ono što je on radio. Obožavao sam njegovu sposobnost da spontano bude duhovit u razgovoru s gostima - rekao je Tiernan.