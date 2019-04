Umro usred nastupa: Komičar sjeo, a ljudi se nastavili smijati

Britanski komičar Ian Cognito preminuo je od srčanog udara na pozornici tijekom nastupa u 61. godini, piše Mirror. Komičar je u četvrtak sjeo na stolicu i naslonio se na par minuta tijekom showa u baru The Atic u Bicesteru. Gledatelji su za britanske medije ispričali kako su mislili da je tišina dio predstave pa su se nastavili smijati nesvjesni da mu nije dobro.

Ubrzo je stigla hitna pomoć i liječnici su ustvrdili da je mrtav. Gledatelj John Ostojak rekao je da je komičar imao odličan nastup.

- Samo deset minuta prije toga, sjeo je i zbijao šale na račun moždanog udara. Rekao je: 'Zamislite da preživite moždani udar, ustanete i progovorite velški.' Kad je pred kraj nastupa sjeo, mislili smo da je i to dio predstave. Sjedili smo ondje sigurno pet minuta, gledali ga i smijali smo mu se - prepričao je gledatelj.

Zaposlenici su nesretnom komičaru ubrzo priskočili u pomoć, zvali hitnu pomoć, pokušavali ga oživjeti, a publiku su zamolili da izađe iz dvorane.

Ian Cognito je rođen u Londonu, a živio je u Bristolu. Kao britkog i beskompromisnog izvođača uspoređivali su ga s Lennyjem Bruceom i Billom Hicksom. Unatoč činjenici što nije bio poznat široj publici, struka ga je iznimno cijenila i mnogi su ga navodili kao uzor. Osvojio je nagradu Time Out Award za stand up komediju 1999.

