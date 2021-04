Pandemija koronavirusa, stroge epidemiološke mjere i zabrane javnih okupljanja mnoge su profesije bacile na koljena, pa tako i 'komediju sa stavom'.

Nedavni rasprodani nastup u dvorištu Katrana nagovijestio je neka bolja vremena. Međutim, komičarima do tog trenutka nije bilo lako.

- Meni osobno, da nije bilo TLZP-a, ne znam kako bi izvukla ovo razdoblje - rekla nam je Marina Orsag (42) i dodala: - Ostao je klub u dugovima, ostale su još neke sitnice. Nismo dobili poticaje jer ne spadamo u umjetnost, a i živimo u čudnoj državi gdje ako si lipu dužan doprinosa i poreza, nemaš pravo ni na što i bit ćeš još više dužan uskoro. Takozvana država dužničkog ropstva. Čekam da ovo sve završi da počnem rješavati te neke stvari, a što se tiče financija... Imala sam sreće da smo odradili i dosta tih online korporativnih nastupa u prosincu, pa uštediš za naredne mjesece. Krpali smo kraj s krajem, odrađivali i druge stvari osim nastupa, radili što treba da izdržimo ovu situaciju.

Iako sad o tome priča smijući se, bilo je, priznaje, trenutaka kad joj ništa nije bilo smiješno.

- Definitivno mi je nakon 16 godina stand upa i toga što sam praktički stvorila scenu, u nekom trenu bilo onak: 'Kaj? Sad sve ispočetka? Daj me nemoj zafrkavat' - kaže Marina.

No ono što se mora, kaže Orsag, nije teško, ma koliko se nezamislivim čini.

- Baš me neki dan frendica tražila: 'Daj mi pošalji CV pa ćemo riješit nešto, a ja si mislim: 'Nisam CV pisala od 2003. Šta je CV? Kak se to uopće sad piše?'. Ali gle... ako treba - treba. Znaš kak' vele - improviziraj, prilagodi se i prevladaj. Ja stvarno mislim da ni jedan posao nije sramota raditi, tako da ono već sam se zafrkavala s obzirom da sam u Dubrovniku, ako treba konobarit, čistit, šta god, uopće nije nikakav problem. Snaći ćemo se, a ovo ćemo radit' iz gušta dok se ne vrate stvari donekle u normalu.

Marina vjeruje da će ipak moći živjeti od onoga što zaista voli raditi i čemu je posvetila posljednjih 16 godina života.

- Uz rad i trud ovakve se stvari na otvorenom mogu organizirati i češće pa da je i financijski ok. Meni je iskreno, nakon gubitka stana, nakon potresa, nakon gubitka kluba, baš trebalo ovih nekoliko mjeseci da se zbrojim i dođem k sebi, pa mi se nije ni dalo previše. No sad ću se baciti na posao, a i u lipnju planiramo veliki događaj za 10 godina rada i nadam se da će to biti super - kaže Orsag.

Njezine nade dijele i ostali kolege čije se priče ne razlikuju mnogo. Igor Drljo (31) rodom iz Mostara, snalazio se tijekom ovog razdoblja u maniri junaka Alana Forda.

- Živio sam od stare slave i dobrih ljudi, veza i vezica. Takvi smo ti mi, snalažljivi. Kad su ovdje zatvorili, nastupao sam u BiH, sad su tamo na snazi oštre mjere, a ovdje su popustile pa sam se prebacio. Kao ping pong loptica se prebacujem preko grane - kaže nam Igor koji između ostalog piše tekstove i bavi se glazbom, a s bratovim društvom osnovao je i label pod nazivom 'Stećak Music'. Dečki se nazivaju Ilirima s hercegovačkog kamena.

Komičarka Miranda Lončar (44) majka je četverogodišnjih blizanki. Ni ona ni suprug trenutačno ne rade.

- Imali smo nešto ušteđevine koju smo sp***kali. Šta da ti kažem... živimo skromno. Nismo radili tri, četiri mjeseca uopće. Neki komičari koji su otvorili obrt dobili su pomoć, autorci ništa. Mi smo nula. Sad mi je žao što nisam otvorila taj paušalni obrt, ali što mogu. - ispričala nam je Miranda.

Tihomir Paravina (36) živi s roditeljima.

- Ali kupio sam i šator. Mogu se osamostalit kad god hoću. Ne želim baš biti beskućnik totalni - šali se Tihomir i dodaje: - A mislim... Računao sam s tim da ću dobiti neke poticaje, dobiti status slobodnog umjetnika, međutim to nisam uspio izgurat'. Mi nismo glumci, imamo nedefiniran status, nismo u nikakvim društvima. Tako da sam bio bez posla svo ovo vrijeme. Al' tako je, kako je. Idemo dalje, sad je to s nastupima, srećom, krenulo, i nadam se da će se zakotrljat' dobro.

Svi zajedno nadaju se skorim boljim vremenima. U međuvremenu su se spremni voditi neslužbenom krilaticom američkih marinaca koju je popularizirao Clint Eastwood u filmu Heartbreak Ridge.

- Opet kažem - improviziraj, prilagodi se, prevladaj. Svemu u životu se treba prilagoditi pa tako i tome. Naći ćemo naći neke velike prostore gdje ćemo moći ugostiti puno ljudi. Radili smo dosta online nastupa i raditi ćemo ih i dalje. Mislili smo da će to biti katastrofa, ali s obzirom da se složilo tako da neke ljude vidiš i čuješ, nije ispalo tako loše kako smo mislili. Međutim, za stand up komediju je apsolutno potrebna publika uživo i ta energija koja se stvari među nama. Tako da se nadamo da će se nastupi uživo ubrzo vratiti u normalu, a do tada ih uspijevam odraditi ovako, s mjerama i razdvojenim stolovima. Na zatvorenom je to drugačije, kad smo recimo u kazalištu i ljudi su jako razdvojenih i s maskama, nekako ti nije do smijeha. Mislim super je atmosfera i dalje, ali tebi kad s pozornice gledaš njih i nije baš. Onako je malo jezivo. Al što ćemo, kad smije biti prepuni autobus, a kazalište ne. Je**ga, moramo se prilagoditi, nemamo što drugo trenutno - zaključila je Orsag.