Studio smijeha odvio se u petak pod strogim epidemiološkim mjerama u dvorištu zagrebačkog Katrana. Publiku su zabavljali Miranda Lončar (44), Tihomir Paravina (36), Igor Drljo (31) i Marina Orsag (42)

POGLEDAJTE VIDEO:

Komičarima je nit vodilja večeri bio fenomen odnosa Purgera i Hercegovaca - snalaženje i nesnalaženje u društvu onih 'drugih', razlike u mentalitetu i poimanju onoga što je 'ispravno' i dobro, začudnosti jezika, jezičnih konstrukcija i naravno - odgoj djece.

- Vi se razmnožavate zato jer se volite, mi - da nas bude više nego Srba - rekla je na pozornici Miranda Lončar (44) o 'ključnoj' razlici Purgera i Hercegovaca.

Posebno mjesto u nastupima dobile su opčinjenost pokojnog gradonačelnika fontanama, radosti koje Purgerima i 'dotepencima' nudi gradski prijevoz, a nije se zaobišla ni tema trgovina s odjećom i njihovim konfekcijskim brojevima.

- Publika je super reagirala, nisam se nadala da će toliko Hercegovaca doći, ipak smo u naslov na Facebooku stavili 'Purgeri vs. Hercegovci' i stvarno smo uspjeli u onome što smo željeli. Kroz humor ublažujemo tenzije Purgera i Hercegovaca. Nije bitno odakle si, nego da si čovjek. To što nam je jedna osoba iz BiH ostavila gorak okus u ustima ne znači da su svi takvi. Humor ruši sve predrasude, njime smanjujemo tenzije, a to nam svima sada treba - rekla nam je Marina Orsag.

S obzirom na veliki interes publike, dečki i cure zabavljat će okupljene i danas, u subotu, na istom mjestu u 20:00.