Komplicirani odnos Elvisa i Priscille Presley: Priznala je da se osjećala poput 'žive lutke'

Sve je započelo 1959. godine u Zapadnoj Njemačkoj, gdje je Elvis Presley služio vojni rok. Tada je već bio najveća zvijezda na planeti. Priscilla je onda bila tek tinejdžerica, kći američkog vojnog časnika, a imala je svega 14 godina. Njihov prvi susret dogodio se gotovo slučajno, ali već tada bilo je jasno da je Elvis očaran njezinom pojavom. Unatoč velikoj razlici u godinama, počeo ju je pozivati na druženja, tijekom kojih joj je svirao i pokušavao ostaviti dojam zrelog, osjećajnog muškarca.

- Veoma je zrela za svoje godine i obožavam biti u njezinu društvu - rekao je Elvis tada njezinom ocu kada ga je pitao zašto je toliko očaran njegovom kćeri.

Iako je njihov odnos u početku bio nevin, dinamika između njih bila je daleko složenija. Elvis je u Priscilli vidio nešto što je podsjećalo na njegovu majku Gladys, čija ga je smrt duboko pogodila. Istovremeno, nije skrivao želju da je oblikuje prema vlastitim željama. Ta potreba za kontrolom postat će jedan od ključnih elemenata njihove veze.

Priscilla je ubrzo postala potpuno posvećena Elvisu. Iako je nastavila školovanje, njegov svijet počeo je dominirati njezinim životom. Kada se Elvis 1960. vratio u SAD, njihova komunikacija nije prestala. Pisma i telefonski pozivi održavali su vezu živom, sve dok nije ponovno pozvao Priscillu da mu se pridruži.

Dolaskom u Ameriku, njezin se život iz temelja promijenio. Elvis ju je uveo u glamurozan, ali iscrpljujući ritam noćnog života. Kako bi mu mogla parirati, počela je uzimati stimulativna sredstva i tablete za spavanje. Istovremeno, mijenjao je njezin izgled, odjeću, šminku, frizuru, pretvarajući je u idealiziranu verziju žene kakvu je želio uz sebe. Sama Priscilla kasnije je priznala da se osjećala poput “žive lutke”.

Unatoč emocionalnoj bliskosti, Elvis je dugo inzistirao na tome da njihov odnos ostane bez spolnog odnosa, naglašavajući njezinu mladost i “čistoću”. No istovremeno joj nije bio vjeran, što je dodatno kompliciralo njihov odnos. Priscilla je često ostajala sama u Gracelandu dok je on snimao filmove ili bio na turnejama.

Pod pritiskom okoline, ali i svog menadžera, Elvis je konačno zaprosio Priscillu 1966. godine. Vjenčali su se 1. svibnja 1967. u Las Vegasu, a malo nakon toga na svijet je stigla njihova kći Lisa Marie Presley. Ipak, brak nije donio stabilnost kakvu su možda očekivali.

Nakon rođenja kćeri, Elvis se počeo emocionalno udaljavati. Njegova nelagoda prema intimnosti s majkom njegovog djeteta dodatno je narušila njihov odnos. Priscilla, koja je godinama bila podređena njegovim željama, počela je tražiti vlastiti identitet. Ušla je u izvanbračne odnose, što je bio jasan znak da brak ulazi u krizu.

Godine 1972. odlučila je napustiti Elvisa. Razvod je finaliziran 1973., ali su ostali u relativno prijateljskim odnosima. Priscilla je kasnije istaknula da ga je i dalje voljela, no osjećala je potrebu upoznati svijet izvan njegove sjene.

Smrt Elvisa 1977. duboko ju je pogodila. Unatoč svemu što su prošli, njihova veza ostala je jedna od najvažnijih u njezinu životu. Njihova priča i danas izaziva podijeljena mišljenja. Neki je vide kao romantičnu bajku, dok drugi ističu problematične aspekte moći, kontrole i emocionalne ovisnosti.

Film "Priscilla" redateljice Sofia Coppola pokušao je prikazati upravo tu složenost, ljubav koja je postojala, ali i cijenu koju je Priscilla morala platiti kako bi bila dio Elvisova svijeta. Vezano za film, istaknula je kako je samo htjela da se prikažu i dobre strane njihova braka. Njezina pokojna kći Lisa Marie nije bila sretna s filmom. Pisala je redateljici te je istaknula kako prema scenariju ne vidi da je njezin otac prikazan onakvim kakvim ga ona pamti, već samo kao veliki manipulator. Naposljetku, Priscilla Presley bila je i producentica filma te je komentirala da je Coppola napravila dobar posao.