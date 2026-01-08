Dječak koji je volio gospel postao legenda: Tužna sudbina "Kralja rocka" Elvisa Presleyja

Elvis Aron Presley rođen je 8. siječnja 1935. godine u američkom Tupelu. Trebao je imati brata blizanca, no Jesse Garon Presley bio je mrtvorođeno dijete. Elvis je odmalena bio blizak sa svojim roditeljima Vernonom i Gladys, a iako nisu bili dobrostojeća obitelj te su se često selili, često je pričao kako je odrastao uz puno ljubavi. Posebno je bio povezan sa svojom majkom, koja ga je odgajala kršćanski. Upravo crkva bila mu je prvi doticaj s glazbom te je na misama zavolio gospel.

Svoju prvu gitaru dobio je od majke za 11. rođendan te je prvi put okusio uspjeh nekoliko godina kasnije na školskom natjecanju u Memphisu. Htio je ostvariti glazbenu karijeru nakon srednje škole, no radio je niz poslova kako bi zaradio za osnovne potrepštine. Nije prošlo dugo prije nego što je potpisao za diskografsku kuću Sun Studio, a šef Sam Phillips preuzeto je brigu o njegovoj karijeri. “That’s All Right” je bio Elvisov prvi službeni singl objavljen 1954. godine, a već onda je putovao diljem SAD-a predstavljajući svoju glazbu.

Foto: HPM

Iz nastupa u nastup dobivao je sve više obožavateljica koje su bile opčinjene njegovim glazbenim izričajem, provokativnim nastupom i dobrim izgledom. Godine 1955. potpisao je za RCA Records te je počeo raditi s menadžerom Tomom Parkerom. Singlom "“Heartbreak Hotel" i prvim albumom "Elvis Presley", glazbenik je bio na putu prema vrhu. Imao je već ugovor za nekoliko filmskih uloga, a unatoč negodovanju konzervativnih obitelji, bio je česti gost brojnih TV emisija. Kada je objavio prvi film "Love Me Tender" 1956., bilo je jasno da je Elvis jedna od najvećih zvijezda u SAD-u.

Tijekom zavidne karijere dobio je nadimak "Kralja rock n' rolla", popularizirao je čitav novi žanr, a za njega se čulo diljem svijeta. Imao je čak 18 singlova koji su bili na prvom mjestu svih top ljestvica, kao što su “Don’t Be Cruel”, “Good Luck Charm” i “Suspicious Minds”. Njegovo gostovanje u "The Ed Sullivan Showu" gledalo je preko 60 milijuna ljudi, nakon čega je u istoj godini još dvaput gostovao u toj emisiji, no posljednje gostovanje bilo je djelomično cenzurirano zbog kontroverznoga plesa.

Archival Cinema and Entertainment | Foto: HA/The Hollywood Archive/PIXSELL/The Hollywood Archive/PIXSELL

Godine 1986. Elvis je bio jedan od prvih glazbenika koji su primljeni u Rock n' roll Kuću slavnih. Nakon prerane smrti postao je još veća ikona te je utjecao na brojne glazbenike koji su slijedili njegov put.

Na vrhuncu slave Presley je morao odraditi vojni rok te je u ožujku 1958. godine otputovao u Njemačku, gdje je služio domovini godinu i pol. Nedugo nakon što je otišao u Europu, preminula je njegova majka Gladys. Dopustili su mu da ide u Memphis na sprovod, no odmah nakon se vratio vojsci. Unatoč golemoj tuzi, u to vrijeme mu je raspoloženje podizala mlada Priscilla Beaulieu. Zaljubili su se čim su se upoznali, no ona je tada imala tek 14 godina. Vjenčali su se tek sedam godina kasnije u Las Vegasu.

Archival Cinema and Entertainment | Foto: The Hollywood Archive/Pixsell

Po povratku iz vojske, Elvis se fokusirao na filmsku karijeru te je snimio niz uspješnica među kojima su "Blue Hawaii", "Girls! Girls! Girls!" i "Viva Las Vegas". Ipak, bio je zabrinut što mu karijera ide silaznom putanjom. U to vrijeme mu ni privatni život nije bio na dobrom putu. S Priscillom je dobio kćer Lisu Marie Presley, no sreća nije bila dugoga vijeka. Rastali su se 1973. godine, a Priscilla je dobila skrbništvo nad kćeri. Bio je i ovisan o tabletama, dobivao je sve više na težini, a mediji su počeli pisati da nije dobroga zdravlja.

Bio je i dalje iznimno popularan u Las Vegasu, gdje je imao dugogodišnju rezidenciju, a nastupao je i diljem zemlje. Svoj posljednji koncert održao je u lipnju 1977. godine u Indianapolisu. Nakon nastupa vratio se kući u Graceland kako bi se pripremio za iduću turneju. Preminuo je 16. kolovoza 1977. od posljedica srčanog udara. Imao je samo 42 godine. Kasnije je otkriveno kako je problema sa srcem imao zbog tableta koje je prekomjerno konzumirao. Kralj rocka pokopan je na svom imanju Graceland uz oca, majku i baku.