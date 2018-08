Komplikacije: Demi je i dalje u bolnici, njeno stanje nije dobro

Pjevačica Demi Lovato (25) je već više od tjedan dana u bolnici u Los Angelesu, u koju je završila zbog predoziranja nepoznatim opijatom, piše Mirror. Premda se očekivalo da će pjevačica već biti kod kuće, uslijed neočekivanih komplikacija, Demi je zadržana i još se oporavlja. Prema pisanju stranih medija, Demi ima visoku temperaturu i povraća, a uskoro se očekuje potpun oporavak.

- Nije joj bilo dobro tijekom vikenda. Pala je u groznicu i pokazivala je znakove infekcije. Trenutno je liječe od problema koji se javljaju nakon predoziranja drogom pa će ostati u bolnici još nekoliko dana - rekao je izvor za TMZ.



Demi se godinama borila s ovisnošću o kokainu i alkohola, a provela je i neko vrijeme na rehabilitaciji. Nakon što je šest godina bila 'čista', Lovato je opet posrnula. Demi je prošlog tjedna bila na kućnoj zabavi, a iduće jutro je Hitna iz njenog stana zaprimila poziv upomoć.

Foto: Privatni album/instagram

Na audio zapisu se može čuti muški i ženski glas koji mole dispečera da Hitna pomoć ne pali sirene. On im je na to odgovorio da to jednostavno nije moguće i da je važno da upale sirenu kako bi što prije stigli na odredište.

Kad je medicinsko osoblje stiglo do Demi, pjevačica je bila u nesvjesnom stanju. Počelo se nagađati da se predozirala heroinom, ali nitko nije potvrdio te navode do danas. Pjevačica nikako ne želi reći što je točno uzela.