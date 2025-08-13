Obavijesti

Barbara Kolar zablistala u Opatiji: 'Opet smršavila, baš si nam zgodna'

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Komplimenti pljušte! Barbara Kolar zablistala u Opatiji: 'Opet smršavila, baš si nam zgodna'
Foto: Instagram

Voditeljica je ovih dana s prijateljicom Vivianom uživala u Opatiji, odakle je dijelila fotografije

Prije nego što se na jesen vrati svojim poslovnim obvezama, Barbara Kolar koristi svaku priliku za uživanje u ljetnim danima. Ovog puta zaputila se u Opatiju, gdje se družila s dugogodišnjom prijateljicom Vivianom

- Volim Ferragosto jer svake godine kad moja draga Viviana dođe na odmor imamo sličan hodogram: malo se slikamo uz more, malo (OK - puno) više fino jedemo i najviše (do iznemoglosti) brbljamo! Hvala ti za još jedno divno druženje - poručila je voditeljica na društvenim mrežama.

Foto: Instagram

Kolar je tom prilikom zablistala u tirkiznoj haljini, a iza nje se pružao pogled na more i usidrene brodove. Pratitelji su odmah primijetili koliko dobro izgleda. 'Baš si lijepa, Barbara', 'Zgodna si u toj haljini', 'Krasno', 'Opet smršavila', hvalili su je.

Foto: Instagram

A koja je tajna njezine vitke figure?

- Dobro, malo nekakvog lokota na ustima za koju kilu dolje, to je manje više to. Nitko ne voli čitati ono što ću ja sad reći, a to je da kod mene jedino pali to da se ne jede. To je vrlo nepopularan način mršavljenja, ali nažalost tako je. Od svojih 55 godina, jedno barem 40 sam provela isprobavajući razno razne dijete. Zaključila sam da kod mene funkcionira jedino to da drastično smanjim unos hrane kako bi dobila bilo kakve rezultate - otkrila je ranije Barbara za Story.

Dodala je i kako još uvijek nije pronašla idealan balans: 'Kad bi našla, onda bi to vjerojatno skupo prodala. Osim toga, duboko vjerujem u to da za svakoga vrijedi neko drugo pravilo. Ono što vrijedi za mene, možda ne bi vrijedilo za vas ili za nekog drugog'.

Foto: Instagram

