Konačni obračun Ashley i Tare: Rakija rješava tremu za finale

Ne podnosim rakiju, ali popijem malo prije nego što zapjevam, rekla nam je finalistica showa 'Zvijezde pjevaju', Ashley Colburn (32).

Gledatelji će u subotu imati priliku gledati finale u kojemu će snage odmjeriti Tara Thaller (21) i pjevački partner Dino Jelusić (26) te Ashley i Bojan Jambrošić (33). Ženska polovica ove “fantastične četvorke” otkrila nam je kako teku pripreme za finalni okršaj, ali i poneki detalj o pjevačkim partnerima.

- Bojan je za mene najveći mentor, ne želim da moj život s njim završi, nakon natjecanja ću ga zvati svaki dan da popijemo kavu - priznala nam je Amerikanka Ashley, producentica i dvostruka dobitnica Emmyja. Njezina suparnica, glumica Tara Thaller, također je pohvalila pjevačkog partnera.

- Dino je super, imamo prijateljski odnos pa me nije strah s njim raditi - rekla je Tara i time dala do znanja da ona i Dino, iako gledatelji u to sve više sumnjaju, nisu u vezi. Ashley kaže da s Bojanom mnogo vježba, dok je Tara nešto opuštenija kad je riječ o finalnom okršaju.

- Imali smo sedam tjedana da se ‘ufuramo’ i uskladimo, ne vidim zašto bi ovaj zadnji tjedan bio problem, vjerujem da će sve ići ‘glatko’ - samouvjereno će glumica. Ashley nam je otkrila da su joj roditelji najveća potpora.

- U Kaliforniji imaju ‘feštu’ svaku subotu dok me na internetu gledaju kako se natječem - kaže Amerikanka. Svega nekoliko dana ostalo je do velike završnice u kojoj će jedan od ova dva para ponosno odnijeti titulu pobjednika osme sezone showa.