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NASTAO STAMPEDO

Koncert Jay-z-ja kasnio gotovo 4 sata: 'Ljudi su ulazili bez karata'

Piše Maša Mai Čigir,
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Koncert Jay-z-ja kasnio gotovo 4 sata: 'Ljudi su ulazili bez karata'
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Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
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Zadnji koncert, iz serije koncerata, američkog repera na Yankee stadionu prošao je u kaosu

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Američki reper, Jay-z, za vikend je održao posljednji od niza koncerata na Yankee stadionu, no sada se našao u neugodnoj poziciji poslije kaosa koji se dogodio uoči koncerta. Naime, stotine obožavatelja pokušalo je nasilno ući bez ulaznica, a zbog toga je koncert kasnio čak četiri sata. Pred stadionom su nastale dramatične scene u kojima su neki obožavatelji, navodno, padali u nesvijest i povraćali.

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Foto: Mark J. Rebilas/REUTERS

U priopćenju se ističe da su se vrata naposljetku ponovno otvorila, ali pažljivo i oprezno te uz nadzor njujorške policije kako bi svi bili sigurni. Obožavatelji s ulaznicama opisivali su zbunjenost i frustraciju dok su satima čekali ulazak. 

- Stigle smo malo poslije osam navečer i otišle prema ulazu 2, gdje su ljudi samo nagrnuli. Krenuo je stampedo. Ljudi su prolazili pokraj osiguranja bez ikakve provjere i ulazili na stadion - ispričala je šokirana Rosalynn Glover iz Atlante za Eyewitness News.

Snimke na društvenim mrežama pokazuju tisuće ljudi koji su čekali ispred stadiona dugo nakon zakazanog početka u 20 sati. U objavama videa ljudi su pisali kako su neki padali u nesvijest i povraćali.

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Jay-Z je izišao na pozornicu nešto iza ponoći te se ispričao publici zbog kašnjenja, objasnivši da je to bilo potrebno kako bi se izbjegao stampedo. Jay-Z obilježava 30 godina od svog debitantskog albuma 'Reasonable Doubt' te 25 godina od albuma 'The Blueprint'. Subotnji koncert s 45.832 prodane ulaznice postavio je rekord posjećenosti Yankee stadiona. 

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