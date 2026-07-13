Koncert Jay-z-ja kasnio gotovo 4 sata: 'Ljudi su ulazili bez karata'

Američki reper, Jay-z, za vikend je održao posljednji od niza koncerata na Yankee stadionu, no sada se našao u neugodnoj poziciji poslije kaosa koji se dogodio uoči koncerta. Naime, stotine obožavatelja pokušalo je nasilno ući bez ulaznica, a zbog toga je koncert kasnio čak četiri sata. Pred stadionom su nastale dramatične scene u kojima su neki obožavatelji, navodno, padali u nesvijest i povraćali.

Use this too and make sure to tag @Ticketmaster @RocNation in your news story . They locked every gate except one and had 10K people passing out and fainting on line for 5 HOURS . The cop said that they would let people in 1 by 1 and never let one person in Complete shit show . pic.twitter.com/pJxkXgjKjT — TMPodcast (@TMPodcast23) July 13, 2026

Foto: Mark J. Rebilas/REUTERS

U priopćenju se ističe da su se vrata naposljetku ponovno otvorila, ali pažljivo i oprezno te uz nadzor njujorške policije kako bi svi bili sigurni. Obožavatelji s ulaznicama opisivali su zbunjenost i frustraciju dok su satima čekali ulazak.

- Stigle smo malo poslije osam navečer i otišle prema ulazu 2, gdje su ljudi samo nagrnuli. Krenuo je stampedo. Ljudi su prolazili pokraj osiguranja bez ikakve provjere i ulazili na stadion - ispričala je šokirana Rosalynn Glover iz Atlante za Eyewitness News.

Snimke na društvenim mrežama pokazuju tisuće ljudi koji su čekali ispred stadiona dugo nakon zakazanog početka u 20 sati. U objavama videa ljudi su pisali kako su neki padali u nesvijest i povraćali.

Jay-Z je izišao na pozornicu nešto iza ponoći te se ispričao publici zbog kašnjenja, objasnivši da je to bilo potrebno kako bi se izbjegao stampedo. Jay-Z obilježava 30 godina od svog debitantskog albuma 'Reasonable Doubt' te 25 godina od albuma 'The Blueprint'. Subotnji koncert s 45.832 prodane ulaznice postavio je rekord posjećenosti Yankee stadiona.