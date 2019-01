Koncert na placu: Po špeceraj uz ritmove filharmoničara...

Kupci su mirno šetali zatvorenim dijelom zagrebačke tržnice Dolac. Između redova mesnica ugledali su violine, kontrabas, violončela... Povodom obilježavanja 65. godina postojanja Zagrebačke filharmonije održan je koncert solista koji je trajao nešto više od 20 minuta.

Foto: Filip Kos/PIXSELL

- Bilo nam je odlično, a vidim i ljudi su oduševljeni. Jedna gospođa mi je rekla da je na Dolac došla samo zbog našeg koncerta. Reakcije publike su sjajne, a to je najvažnije. Sjajna je to promocija i bit će još toga - rekao je Jasen Chelfi (40), zagrebački solist i član Zagrebačke filharmonije.

Foto: Filip Kos/PIXSELL

I nije im to prvi put da su tako iznenadili puk. Ruku punih vrećica s voćem, povrćem, mesom ili ribom, mnogi su zastali kako bi čuli klasičnu glazbu u neobičnom prostoru. No glazba je zvonka radost, bez obzira na to u kojem prostoru bila, a dokaz je bio jučerašnji koncert.

- Kak’ je ovo lepo! Trebali bi nam češće malo ovak’ zasvirat. Odmah bum bolje kuhala - komentirala je gospođa, a suprug se, kao da ima izbora, samo složio s tvrdnjom.