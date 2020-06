- Sudionici su, uz pokreta\u010de inicijative, umjetnici koji redovito nastupaju u koncertnoj sezoni Con Brio -\u00a0Ivana Duvnjak, sopran s dirigentom\u00a0Igorom Tatarevi\u0107em\u00a0na klaviru, violinist Zagreba\u010dke filharmonije\u00a0Sho Akamatsu\u00a0s pijanisticom\u00a0Petrom Gilming\u00a0te pijanist\u00a0Du\u0161an Sretovi\u0107.

<p><strong>Petar Klasan</strong> (28), pijanist koji živi u Beču, a radi u Palestini, uskočio je u pomoć Hrvatskom glazbenom zavodu odmah nakon što je u ožujku nastradao u potresu. Za obnovu treba oko 800.000 kuna, a sa službene Facebook stranice HGZ-a ovih su dana poručili da su prikupili više od 300.000 kuna. </p><p>- Dragi ljudi, veliko hvala. Do sada je uplaćeno ukupno 328.059 kn donacija. Svaka Vaša uplata je dragocjena. Imena donatora upisujemo na našoj web stranici - rekli su. </p><p>Na Facebook stranici 'CON BRIO Concert Series' organizirali su online festival, uz podršku umjetnika iz cijeloga svijeta. Pozvali su sve da doniraju za razrušeni HGZ.</p><p>- To nikad nije bio problem, umjetnici vole pomagati za umjetnost - rekao nam je Klasan.</p><p>Danas je organiziran koncert 'To Zagreb, with Love', koji se mogao pratiti putem društvenih mreža od 19 sati.</p><p><strong>POGLEDAJTE NASTUP: </strong></p><p>- Sudionici su, uz pokretače inicijative, umjetnici koji redovito nastupaju u koncertnoj sezoni Con Brio - <strong>Ivana Duvnjak</strong>, sopran s dirigentom<strong> Igorom Tatarevićem</strong> na klaviru, violinist Zagrebačke filharmonije <strong>Sho Akamatsu</strong> s pijanisticom <strong>Petrom Gilming </strong>te pijanist <strong>Dušan Sretović</strong>.</p><p>Na repertoaru će biti djela komorne glazbe, ali i operne arije te solo klavirski repertoar. Zasvirao se Beethoven, Mozart, Händel, Chopin, Reinecke i Verdi... Uz Petra Klasana, u timu inicijatora ideje su i finska čelistica <strong>Liina Leijala</strong> te njegova zaručnica, flautistica <strong>Marija Viktorija Barać</strong>.</p>