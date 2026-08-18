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'NEĆEMO SE PREDATI'

Koncert Urbana & 4 u Omišu postaje humanitarni: Sav novac od ulaznica ide unesrećenima

Piše 24sata,
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Koncert Urbana & 4 u Omišu postaje humanitarni: Sav novac od ulaznica ide unesrećenima
Zagreb: Urban & 4 obilježili 30 godina zajedničkog rada koncertom simboličnog naziva "Nitko osim nas" | Foto: Luka Antunac/PIXSELL/ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
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Kada je požar započeo 13. kolovoza, Omiško kulturno ljeto zaustavilo je program u znak podrške sugrađanima, no središnji događaj manifestacije, Urbanov koncert, ipak će se održati, ali s novom svrhom.

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Koncert Damira Urbana & 4 na Ljetnoj pozornici na Punti 20, kolovoza, u sklopu Omiškog kulturnog ljeta, bit će humanitarni koncert. Sav novac od prodaje ulaznica, bit će doniran unesrećenim u požaru koji je prošlog tjedna poharao Omiš i okolna mjesta.

Kada je požar započeo 13. kolovoza, Omiško kulturno ljeto zaustavilo je program i otkazalo mnoga događanja u znak podrške sugrađanima, no središnji događaj manifestacije, Urbanov koncert, ipak će se održati, ali s novom svrhom.

Centar za kulturu Omiš objavio je kako će sav novac od ulaznica donirati unesrećenima, kako bi im se pružila prijeko potrebna pomoć u ovim teškim trenucima.

- Odlučili smo da se nećemo predati - zajedno ćemo pomoći našim ljudima - kazali su organizatori i apelirali na mještane i goste da kupnjom ulaznice pruže podršku stradalima te pokažu snagu zajedništva kada je to najpotrebnije. Ulaznice su dostupne online preko sustava ENTRIO i na blagajni CZK (do popune mjesta).

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