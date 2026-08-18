Koncert Urbana & 4 u Omišu postaje humanitarni: Sav novac od ulaznica ide unesrećenima

Koncert Damira Urbana & 4 na Ljetnoj pozornici na Punti 20, kolovoza, u sklopu Omiškog kulturnog ljeta, bit će humanitarni koncert. Sav novac od prodaje ulaznica, bit će doniran unesrećenim u požaru koji je prošlog tjedna poharao Omiš i okolna mjesta.

Kada je požar započeo 13. kolovoza, Omiško kulturno ljeto zaustavilo je program i otkazalo mnoga događanja u znak podrške sugrađanima, no središnji događaj manifestacije, Urbanov koncert, ipak će se održati, ali s novom svrhom.

Centar za kulturu Omiš objavio je kako će sav novac od ulaznica donirati unesrećenima, kako bi im se pružila prijeko potrebna pomoć u ovim teškim trenucima.

- Odlučili smo da se nećemo predati - zajedno ćemo pomoći našim ljudima - kazali su organizatori i apelirali na mještane i goste da kupnjom ulaznice pruže podršku stradalima te pokažu snagu zajedništva kada je to najpotrebnije. Ulaznice su dostupne online preko sustava ENTRIO i na blagajni CZK (do popune mjesta).