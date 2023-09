Konstantin i Jagoda podijelili su romantičan trenutak sa svadbe: Zaplesali i zaljubljeno se gledali

Serija 'Kumovi' koja se trenutačno emitira na Novoj TV postala je veliki hit, a među glumcima koji uljepšavaju iskustvo gledanja našli su se i Konstantin Haag (28) i Jagoda Kumrić (31), kao Zlatan i Vedrana.

Uz to što zajedno glume bliski su i u privatnom životu, što su pokazali novim fotkama koje su objavili na Instagramu. Zajedno su plesali na svadbi, a njihovi pratitelji su bili oduševljeni.

- Ovo smo mi - napisala je kratko Jagoda.

Za njihovu se vezu saznalo 2019. godine, nakon što su se zaljubili na setu serije 'Drugo ime ljubavi'. Glumci inače svoje privatne živote drže dalje od oka javnosti pa tako nisu otkrivali detalje o romantičnoj vezi.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Inače, kako oboje kažu, često ih na ulici znaju zvati imenima njihovih likova. Tako je jednom prilikom Jagoda za Showbuzz rekla kako je zahvalna na tome što ju poistovjećuju s njenim likovima.

- Događa se da me ljudi prepoznaju i prilaze mi, ali to mi je u redu. Ja sam se već od 'Larinog izbora' na to navikla. Ljudi koji me prepoznaju su naša publika i da nema njih ne bi bilo ni serije. Tako da na tome treba biti zahvalan - rekla je tada Jagoda, koja je u hit seriji 'Larin izbor' igrala ulogu Nikol.