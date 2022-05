Konstrakta je uoči Eurosonga dala intervju za 24sata, našu pjevačicu obožavala je kao mala

Osebujna glazbenica, srpska predstavnica na ovogodišnjem Eurosongu, Ana Đurić - Konstrakta (43), koju ćemo gledati u subotnjem finalu, prije odlaska u Torino razgovarala je s nama o nastupu i očekivanom plasmanu.

Upitali smo je li se nadala ovakvom uspjehu s pjesmom "In corpore sano" u regiji?

- Nije da sam to predvidjela. Pogotovo što se pjesma rasprostranila po svim starosnim dobima i slojevima, i lijevo i desno. Postoji neko zakašnjenje u našoj svijesti da se prebacimo na to, ali dobro - kaže srpska pjevačica.

Sviđa joj se atmosfera u Zagrebu.

- Dosta sam puta bila kao izvođač s grupom Zemlja gruva, a i obiteljski. A u Umagu sam prvi put bila baš ovoga ljeta. U Zagrebu su me uvijek lijepo ugostili - kaže nam pjevačica.

Nastupila je treća u drugoj polufinalnoj večeri, a taj redoslijed joj i nije bio previše drag.

- Nešto mi ne djeluje kao pretjerana sreća da si odmah treći na samom početku. Ja to sad gledam kao gledatelj, jer dok to dođe do kraja, zaboravim što sam vidjela na početku. Ali dobro, mislim, mi imamo prilično upečatljiv nastup, tako da se nadam da će to biti dobro - kaže glazbenica.

Hrvatsku glazbu sluša, a osobito joj je draga pjevačica Josipa Lisac.

- Super si mi Vojko V, Ida Prester koju volim i ovako privatno. Provela sam pola djetinjstva slušajući Josipu Lisac, Azru, Haustor - kaže i dodaje: 'Sviđa mi se što me slušaju u Hrvatskoj. To mi je nekako prirodno, jer oduvijek smatram da nas glazba povezuje'.

Kad smo je pitali od koga očekuje 12 bodova na Eurosongu u Torinu, nije dvojila. Odmah je odgovorila 'Od Hrvatske!'

