Obavijesti

Show

Komentari 0
SAMOPROGLAŠENJE

Konstrakta objavila pjesmu za Eurosong, ali neće na natjecanje

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Konstrakta objavila pjesmu za Eurosong, ali neće na natjecanje
2
Foto: PROMO

Pjesma 'Prva' je objavljena u okviru kampanje KZE26 kao treća epizoda našeg eurovizijskog serijala, nakon pjesama 'In corpore sano' i 'Novo, bolje', objasnila je

Admiral

Konstrakta je objavila novu pjesmu za Eurosong pod naslovom 'Prva', ali bez namjere da uđe u natjecanje, uz tvrdnju 'samoproglašenje je rješenje'. Na njoj svojstven način u nekoliko rečenica objasnila je o čemu se radi.

- Pjesma 'Prva' je objavljena u okviru kampanje KZE26 kao treća epizoda našeg eurovizijskog serijala, nakon pjesama 'In corpore sano' i 'Novo, bolje'. Umjesto sudjelovanja u službenoj natjecateljskoj proceduri, odlučili smo se za paralelnu platformu - KZE26 - kao prostor samostalnog pozicioniranja i bez ambicija odlaska na Eurosong - komentirala je Konstrakta.

VELIKI INTERVJU! Konstrakta: ‘Svi se nadamo da će Baby Lasagna uspjeti izaći s Balkana na svjetsku scenu!’
Konstrakta: ‘Svi se nadamo da će Baby Lasagna uspjeti izaći s Balkana na svjetsku scenu!’

Time se eurovizijski serijal ove godine nastavlja kao autorski projekt, nezavisan od natjecateljskih procedura.

Foto: PROMO

- Ovakav pristup smatramo logičnim nastavkom serijala, imajući u vidu okolnosti u kojima danas funkcionira i sam Eurosong. Službeni popis zemalja koje sudjeluju na Eurovision Song Contest 2026. je kraći za 5 zemalja u odnosu na prošlu godinu, što pokazuje da posljednjih godina i sami sudionici preispituju kako se deklarativni principi apolitičnosti na kojima Eurosong insistira selektivno i pristrano provode u praksi. Za ovu priliku imamo i staru krilaticu - na Eurosong pod našim uvjetima - zaključila je pjevačica.

Pjesma 'Prva' objavljena je na kanalu Zemlje gruva i svim digitalnim platformama u periodu pojačanog interesa javnosti za Eurosong i nacionalne selekcije širom diljem Europe.

USKORO NASTUPA U ZAGREBU Konstrakta za 24sata: 'I bolje da je Baby Lasagna bio drugi...'
Konstrakta za 24sata: 'I bolje da je Baby Lasagna bio drugi...'

Glazbu za singl potpisuju Milovan Bošković i Ana Đurić, a tekst Ana Đurić. Video spot je najavljen za 28. veljače ove godine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Georgina danas slavi rođendan: Voli se fotkati u tangicama, ne skriva ni dekolte
RONALDOVA ZARUČNICA

FOTO Georgina danas slavi rođendan: Voli se fotkati u tangicama, ne skriva ni dekolte

Bujna Georgina Rodríguez danas slavi 32. rođendan, a itekako ima povoda za slavlje. U prošloj godini napokon je dobila ogroman zaručnički prsten od Cristiana Ronalda, a osim zarukama svoje je pratitelje redovito uveseljavala golišavim fotkama u tangicama.
Stankica iz 'Savršenog': Traume od estetskih operacija su me potakle da učim za psihologa
SASVIM ISKRENO

Stankica iz 'Savršenog': Traume od estetskih operacija su me potakle da učim za psihologa

Prošle su četiri godine otkako je Stankica (41) izašla kao pobjednica iz showa ‘Gospodin Savršeni’. Ljubav s Tonijem trajala je sedam mjeseci
FOTO Haljina joj odlično stoji! Pogledajte novi imidž Marije Bartulović iz 'Života na vagi'
GUBI KILOGRAME

FOTO Haljina joj odlično stoji! Pogledajte novi imidž Marije Bartulović iz 'Života na vagi'

Bivša natjecateljica 'Života na vagi', pobjednica nefinalista devete sezone, Marija Bartulović (25) iz Blaca, nakon izlaska iz showa nastavila je svoju fizičku i psihičku transformaciju, a napredak i svakodnevne situacije iz života redovito dijeli na društvenim mrežama.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026