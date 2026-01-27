Konstrakta objavila pjesmu za Eurosong, ali neće na natjecanje

Konstrakta je objavila novu pjesmu za Eurosong pod naslovom 'Prva', ali bez namjere da uđe u natjecanje, uz tvrdnju 'samoproglašenje je rješenje'. Na njoj svojstven način u nekoliko rečenica objasnila je o čemu se radi.

- Pjesma 'Prva' je objavljena u okviru kampanje KZE26 kao treća epizoda našeg eurovizijskog serijala, nakon pjesama 'In corpore sano' i 'Novo, bolje'. Umjesto sudjelovanja u službenoj natjecateljskoj proceduri, odlučili smo se za paralelnu platformu - KZE26 - kao prostor samostalnog pozicioniranja i bez ambicija odlaska na Eurosong - komentirala je Konstrakta.

Time se eurovizijski serijal ove godine nastavlja kao autorski projekt, nezavisan od natjecateljskih procedura.

Foto: PROMO

- Ovakav pristup smatramo logičnim nastavkom serijala, imajući u vidu okolnosti u kojima danas funkcionira i sam Eurosong. Službeni popis zemalja koje sudjeluju na Eurovision Song Contest 2026. je kraći za 5 zemalja u odnosu na prošlu godinu, što pokazuje da posljednjih godina i sami sudionici preispituju kako se deklarativni principi apolitičnosti na kojima Eurosong insistira selektivno i pristrano provode u praksi. Za ovu priliku imamo i staru krilaticu - na Eurosong pod našim uvjetima - zaključila je pjevačica.

Pjesma 'Prva' objavljena je na kanalu Zemlje gruva i svim digitalnim platformama u periodu pojačanog interesa javnosti za Eurosong i nacionalne selekcije širom diljem Europe.

Glazbu za singl potpisuju Milovan Bošković i Ana Đurić, a tekst Ana Đurić. Video spot je najavljen za 28. veljače ove godine.