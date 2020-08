'Pokušao sam pomoći čovjeku koji se srušio na polumaratonu, ali nažalost nije se uspio izvući'

Doživio sam nešto što nikada neću zaboraviti i što će me pratiti čitav život, govori Marko, koji je pri ulasku u cilj vidio čovjeka koji leži na podu, svega tri metra od njega. Pružio mu je pomoć, ali muškarac je preminuo

<p>Kandidat treće sezone showa 'Život na vagi'<strong> Marko Kregar </strong>(28) ovog je vikenda trčao na zagrebačkom polumaratonu ZAGREB21, koji je naposljetku završio tragično. Jedan od trkača se na ulazu u cilj srušio i preminuo. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s pobjednikom treće sezone showa Alenom Abramovićem</strong></p><p>Marko je rekao kako je na cilju vidio muškarca koji je ležao na podu i pokušavao mu je pomoći, ali bezuspješno. </p><p>- Nažalost, ovo je trebala biti samo još jedna u nizu mojih utrka na kratke staze i ovoga puta štafeta. Međutim, kako sada stvari stoje ovo je moja posljednja utrka službenog natjecanja. Doživio sam nešto što nikada neću zaboraviti i što će me pratiti čitav život. Ulaskom u cilj, nakon relativno dobrog vremena koje sam otrčao uz staru boljku moju zadnju ložu, nažalost vidio sam čovjeka koji leži tri metra od mene te mu bez imalo razmišljanja prišao, kleknuo i pokušao pomoći do dolaska hitne koja je jako brzo došla. Međutim, taj nepoznati junak kojem sam pokušao pomoći nije se uspio izvući i sada trči na nekim boljim mjestima - ispričao je Marko koji je svjedočio tragičnom događaju.</p><p>Kako se doznaje, riječ je o rekreativnom trkaču, 43-godišnjem D.P. Djelatnici hitne pomoći oživljavali su ga gotovo sat vremena, ali nije mu bilo pomoći.</p><p>Zbog tragičnih okolnosti i Marku je pozlilo.</p><p>- Nakon što sam se pridigao kako bi došao napokon sebi od utrke počelo mi se vrtjeti i odjednom sam vidio samo doktora koji mi pokušava pomoći te mi stavlja nešto na prst. Vrlo brzo sam došao sebi i zahvaljujući curama iz MM tima (Jasna Roy i Uranela Đekanović) koje su me uspjele zadržati da ne padnem i udarim glavom od asfalt sam izbjegao veću nesreću. Ja sam imao sreću i vratio sam se kući živ i zdrav, a neznani trkač nažalost nije - napisao je Marko na društvenim mrežama. </p><p>Marko je stoga odlučio kako više neće sudjelovati u utrkama. </p><p>- Odlučio sam da je ovo moja posljednja utrka te da moram slušati svoje tijelo i da ponekad moram stati na loptu i ne ganjati nešto na silu već da sve mora ići svojim tokom. Moja borba nije stala moja borba ide dalje sa tim kilama prema cilju, ali uz maksimalni oprez. Bože, hvala ti za sve, a za tebe dragi trkaču ću se pomoliti da nas čuvaš odozgo i da nađeš svoj mir i Blagoslov - zaključio je Marko. Kaže kako će sada sebi za gušt trčati samo kraće dionice, sam na nasipu sa slušalicama u ušima. </p>