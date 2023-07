Kontroverzne djevojke pojavile se opet u javnosti: Evo kako danas izgledaju članice t.A.T.u-a

Ruskinje Julia Volkova (38) i Lena Katina (38) proslavile su se ranih 2000-ih godina s pjesmom All The Things She Said, za koji je izašao i kontroverzni spot u kojem su pjevačice glumile lezbijski par.

Iako t.A.T.u ne postoji od 2011. godine, Julia i Lena nekoliko su se puta "vraćale", a prije dva dana nastupile su prije utakmice nogometnih klubova Zenit i Spartak Moskva na stadionu te izvele pjesmu Not Gonna Get Us.

Iako se dignula prašina oko njihovog nastupa, najviše zbog kritike da se radi o LGBT propagandi, duo je nastupio ispred tisuće Rusa.

Kako javlja Daily Mail, Julia je danas majka dvoje djece, a Lena, koja je udana za milijunaša Dmitrija Spiridonova, nastupila je trudna. To će biti njihovo drugo dijete.

Iako je Lena i dalje prepoznatljiva po svojoj narančastoj, dugoj kosi, Julia se potpuno promijenila. Prvenstveno se razlika vidi u frizuri, a zatim i u načinu odijevanja.

- Svi znaju da volim mijenjati frizure i boju kose, ali volim svoju dugu kosu - napisala je Julia ispod jedne fotografije na Instagramu.