Kontroverzni britanski voditelj cijepit će se pred kamerama

U dogovoru s ministrom zdravstva Mattom Hancockom, koji ga podržava u toj ideji, voditelj showa 'Good Morning, Britain' cijepit će se u sklopu emisije na kanalu ITV

<p>Britanski TV voditelj <strong>Piers Morgan</strong> (55), koji svojim izjavama i svađama s drugim javnim osobama često puni medijske stupce te nosi epitet 'kontroverznog', otkrio je kako će se među prvima cijepiti, i to pred kamerama.</p><p>Dugo iščekivano cjepivo protiv virusa Covid-19 sve je bliže, a razne europske zemlje već su naručile potrebne doze. Velika Britanija prva je na svijetu odobrila cjepivo Pfizer/BioNTech, a Morgan ne dvoji što treba učiniti. </p><p>U dogovoru s ministrom zdravstva <strong>Mattom Hancockom</strong>, koji ga podržava u toj ideji, voditelj showa 'Good Morning, Britain' cijepit će se u sklopu emisije na kanalu ITV. </p><p>- Važno je da kod ljudi ublažimo strah od cjepiva ako on postoji. Što nas se više cijepi, rezultati će biti bolji i zato sam to odlučio napraviti uživo. Važno je ljudima ukazati primjerom - zaključio je Morgan, a dobio je podršku za svoj naum i od tamošnjeg ministarstva zdravstva.</p>