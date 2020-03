Piers Morgan: Ovo je mojih top 20 'korona idiota', sebični su!

Korona virus mnoge je učinio herojima, ali je mnoge učinio užasno sebičnima. Ovo je mojih top 20 'korona idiota'. Zar nije smiješno da su u isto vrijeme bogati i slavni?, rekao je novinar, voditelj i kolumnist Piers Morgan (54) koji objašnjava kako upravo kriza otkriva najbolje i najgore u ljudima.

Prema pisanju stranih medija, Morgan je dirnut nesebičnim radom liječnika u ovoj situaciji. Dojmio ga se i rad drugih ljudi koji su na bilo koji način pomogli u borbi protiv pandemije korona virusa. No, nisu mu jasni oni koji su ovu situaciju pokušali iskoristiti za osobnu korist.

- Ovdje je mojih 20 zlikovaca! Svi bi se trebali pogledati u ogledalo i zapitati se zašto su učinili ono što jesu - kaže Morgan. Pa krenimo redom.

'Čudesna žena Gal Gadot (34) i njezini celebrityji zakomplicirali su video u kojem se trepala otpjevati pjesma 'We are the world', ali je to uskoro postala gadost koja nas sve ismijava. Iza groznog pjevanja i samopromocije, poruka originalne pjesme Johna Lennona je zamisliti svijet bez granica. Dakle, vidjeti zvijezde kako ovo pjevaju iz svojih milijunskih ljetnikovaca bilo je doista licemjerno'.

'Madonna. Prema njoj je veliki doprinos u borbi protiv korona virusa trebao biti video u njezinom raskošnom domu od 20 milijuna dolara, gdje leži gola u kadi s laticama ruža okružena svijećama, brbljajući o virusu. Da, baš. Zamišljam kako bi te svijeće mogle hraniti zdravstvene radnike šest mjeseci. Što se tiče latica ruža, možemo se samo nadati da joj se neće začepiti cijevi'.

'Onoj braći Colvin koji su se državom vozili i skladištili 17.000 boca sredstava za pranje ruku, a zatim im je bilo zabranjeno prodavati ih putem interneta, treba sanirati mozak'.

'Predsjedniku Donaldu Trumpu, koji je odlučio kako je jučer bio baš dobar dan za pohvaliti se gledanošću na televiziji, a potom dijeliti olovke svojim najboljim suradnicima koji su stajali dva centimetra jedan do drugog. On se mora distancirati od takvog opasnog ponašanja i to pod hitno'.

'Britanski premijer Boris Johnson prije samo tri tjedna hvalio se kako je posjetio bolnicu punu zaraženih korona virusom i rukovao se s puno ljudi. Sada on ima virus, zajedno s britanskim ministrom zdravlja te je prisiljen voditi zemlju iz samoizolacije'.

'Idris Elba, koji je mislio da čini ispravnu stvar kada je objavio video u kojem otkriva kako je pozitivan na virus te pozvao ostale da ostanu smireni i bez brige. Problem je u tome što slavne osobe poput njega dobivaju skupe privatne testove, kada većina drugih to ne može. Bijes mi se pojačao kada je njegova supruga Sabrina nekoliko dana kasnije objavila kako je i ona pozitivna'.

'Cardi B. Nije iznenađujuće da bi netko tko se isticao i prije pandemije mogao to činiti i sada. Vrištanje na društvenim mrežama kako je izgubila razum te da želi odjenuti skupu odjeću i izaći van bilo je posebno grozno'.

'Sam Smith koji se unutar svog luksuznog doma žali na malo glavobolje, govoreći kako će kriza biti izazov. Takvi ljudi neka se 'puknu'. I to odmah'.

'Jared Leto koji se pojavio nakon 12 dana povlačenja u pustinji te odjednom uzviknuo kako nije imao pojma što se događa. Šokantno. Leto je to objavio 17. ožujka, što znači da je 5. ožujka stupio u povlačenje, a u to vrijeme kada su brojne američke države proglasile hitne slučajeve u zdravstvu, a vlada je izdala najviša upozorenja i zabranila putovanja. Njegovo ignoriranje nije vrijedno spomena'.

'Elon Musk je na Twitteru napisao da je panika oko korona virusa glupa, a da strah ubija naše umove. Ne, Elon je glup, arogantan, loše informirani milijarder koji odbacuje stvarnu i opravdanu zabrinutost oko smrtonosnog virusa'.

'Gwyneth Paltrow koja je objavila svoju fotografiju sa smiješnom maskom i napisala kako je već bila u ovom filmu. Ovo nije film, Paltrow, ovo je realnost.'

Kako su kraljevski parovi poput Meghan i Harryja tješili ljude koji imaju manje sreće... A oni su odletjeli prvim privatnim avionom u Hollywood kako bi pogledali potencijalne domove u iznosu od 20 milijuna dolara, objavljujući svoje želje... Ne želim čuti više ni riječ od njih za vrijeme ove krize'.

Morgan je također 'opleo' i po Vanessi Hudgens (31), Davidu Geffenu (77), Drakeu (33), Jamie Kingu (44), Evangeline Lilly (40), Kim Kardashian (39) i Taylor Swift (30). Smatra kako je njihovo ponašanje za vrijeme pandemije korona virusa neodgovorno, a svaku objavu o istom iskorištavaju kako bi se promovirali.

