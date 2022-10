Kontroverzni influencer prešao na drugu religiju: 'On je dobar, ne radi to zbog popularnosti...'

Influencer Andrew Tate (35) neko vrijeme je bio glavna tema na društvenim mrežama zbog svojih šokantnih izjava upućenim ženama. Zbog toga je i blokiran sa većine društvenih mreža.

Sada izgleda da se Tate posvetio nekim drugim stvarima, točnije religiji. Obožavatelji su uvjereni da je prešao na islam zbog snimka koji se proširio na Facebooku. Video je objavio bivši MMA borac Tan Khan, a na njemu se može vidjeti Andrew koji moli u džamiji u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

- Andrew je vrlo iskren i srcem je uz islam. Objavio sam snimak jer pomaže objaviti pozitivnost. Mogao je reći ne, ali zna da to može negativno utjecati na njegov ionako kontroverzan status na društvenim mrežama, ali je to učinio zbog sebe - obranio je Khan svojeg prijatelja.

- Što se tiče njegovog izgovaranja šehadeta, složili smo se da ga ne bismo trebali prikazivati jer će ljudi početi govoriti da on to radi samo zbog popularnosti. Nitko nije savršen, ali on ima dobro srce i čiste namjere - dodao je Tan.

Andrew Tate je i sam potvrdio njegov prelazak na drugu religiju na jednoj od mreža na kojoj nije blokiran, Gettr-u.

Iako su ovime pokušali smiriti kontroverzu s Tateom, javnost nije bila sretna ovom objavom.

'Ovo je toliko 'fake' od njega', 'Ne treba nam više mizoginista u religiji', 'Ne sviđa mi se ovo nimalo' - samo su neki od komentara.

