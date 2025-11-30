Obavijesti

TV KOLUMNA: ALEN GALOVIĆ PLUS+

Kopač i njegovo djelo zaslužuju serijal ovakvih dokumentaraca

Piše Alen Galović,
U sklopu manifestacije Noć muzeja, Andrej Plenković posjetio HDLU i izložbu Slavka Kopača | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Vinkovčanin koji je u Pariz stigao preko Zagreba i Firenze, trideset godina bio je i kustos goleme kolekcije art bruta, likovnog pravca o kojem upravo ovaj dokumentarac izuzetno iscrpno govori

Nakon što je ljetos na Pulskom festivalu premijerno prikazan film “Slavko Kopač: Barbarska profinjenost”, redatelja Dražena Majića te scenaristica Tamare Floričić i Maje Ivić, emitiran je i na Hrvatskoj televiziji. Film daje duboki uvid u naslijeđe likovnog velikana Slavka Kopača (1913. - 1995.), a donosi i snažne, emotivne detalje iz njegove ostavštine, poput trenutka kada Annie Le Brun, francuska pjesnikinja, kritičarka i filozofkinja, udovica “dinosaura nadrealizma” Radovana Ivšića, čita Kopačeve stihove. Velika količina materijala, video i audiosnimki iz arhiva te sjajnih sugovornika iz Francuske i Italije, prikazuje djelovanje slikara koji je završio dvije akademije, ali se akademizma gnušao.

