Kopač i njegovo djelo zaslužuju serijal ovakvih dokumentaraca

Nakon što je ljetos na Pulskom festivalu premijerno prikazan film “Slavko Kopač: Barbarska profinjenost”, redatelja Dražena Majića te scenaristica Tamare Floričić i Maje Ivić, emitiran je i na Hrvatskoj televiziji. Film daje duboki uvid u naslijeđe likovnog velikana Slavka Kopača (1913. - 1995.), a donosi i snažne, emotivne detalje iz njegove ostavštine, poput trenutka kada Annie Le Brun, francuska pjesnikinja, kritičarka i filozofkinja, udovica “dinosaura nadrealizma” Radovana Ivšića, čita Kopačeve stihove. Velika količina materijala, video i audiosnimki iz arhiva te sjajnih sugovornika iz Francuske i Italije, prikazuje djelovanje slikara koji je završio dvije akademije, ali se akademizma gnušao.

