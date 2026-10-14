Korana Gvozdić na putovanju u Parizu poigrala se svojim izgledom te je iznenadila pratitelje fotografijom s kratkom kosom, no otkrila je kako je ipak riječ o photoshopu
Korana Gvozdić šokirala novim imidžom: 'Wow! Fenomenalno!'
Korana Gvozdić iznenadila je svoje pratitelje najnovijom objavom na Instagramu, a zbog jedne fotografije mnogi su na prvi pogled mogli pomisliti da se odlučila na drastičnu promjenu imidža. Naime, poznata voditeljica otputovala je u Pariz s prijateljicama, odakle je podijelila niz fotografija, no posebnu pažnju privukla je fotografija na kojoj pozira ispred Eiffelova tornja s potpuno novom frizurom.
Umjesto prepoznatljive duge smeđe kose, Korana je pokazala kratku, pomalo razbarušenu frizuru, koja joj je potpuno promijenila izgled. No, Korana je u opisu fotografije otkrila kako je riječ o maloj prijevari te da je uz pomoć Photoshopa dobila potpuno novi look!
- Što ako...? Eiffelovih 330 metara čelika fasciniraju i inspiriraju mnoge. Ja ovaj put stavljam naglasak na 'inspiriraju' - napisala je u opisu objave te dodala hashtagove #haircut i #photoshop.
A da je riječ samo o maloj šali, potvrdile su i ostale fotografije s putovanja, na kojima Korana pozira sa svojom uobičajenom i prepoznatljivo dugom kosom. Ipak, ova promjena dužine kose svidjela se njenim pratiteljima koji su pisali komplimente u komentarima.
- Wow! Fenomenalno! - napisao je jedan pratitelj.
- Ma ti da i ćelajbus nabaciš, top bi ti stajalo - našalio se drugi.
- S tom facom supermodela možeš što god! - nadodao je treći.
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