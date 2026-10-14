Korana Gvozdić šokirala novim imidžom: 'Wow! Fenomenalno!'

Korana Gvozdić iznenadila je svoje pratitelje najnovijom objavom na Instagramu, a zbog jedne fotografije mnogi su na prvi pogled mogli pomisliti da se odlučila na drastičnu promjenu imidža. Naime, poznata voditeljica otputovala je u Pariz s prijateljicama, odakle je podijelila niz fotografija, no posebnu pažnju privukla je fotografija na kojoj pozira ispred Eiffelova tornja s potpuno novom frizurom.

Foto: Instagram

Umjesto prepoznatljive duge smeđe kose, Korana je pokazala kratku, pomalo razbarušenu frizuru, koja joj je potpuno promijenila izgled. No, Korana je u opisu fotografije otkrila kako je riječ o maloj prijevari te da je uz pomoć Photoshopa dobila potpuno novi look!

- Što ako...? Eiffelovih 330 metara čelika fasciniraju i inspiriraju mnoge. Ja ovaj put stavljam naglasak na 'inspiriraju' - napisala je u opisu objave te dodala hashtagove #haircut i #photoshop.

A da je riječ samo o maloj šali, potvrdile su i ostale fotografije s putovanja, na kojima Korana pozira sa svojom uobičajenom i prepoznatljivo dugom kosom. Ipak, ova promjena dužine kose svidjela se njenim pratiteljima koji su pisali komplimente u komentarima.

- Wow! Fenomenalno! - napisao je jedan pratitelj.

- Ma ti da i ćelajbus nabaciš, top bi ti stajalo - našalio se drugi.

- S tom facom supermodela možeš što god! - nadodao je treći.