'Za najmanje rukice': Korana Gvozdić se emotivnom objavom prisjetila teških trenutaka

Poznata voditeljica i influencerica Korana Gvozdić ganula je svoje pratitelje na Instagramu dirljivom objavom posvećenom Međunarodnom danu prijevremeno rođene djece koji se obilježava 17. studenog svake godine. Kroz seriju emotivnih fotografija, prisjetila se teškog početka života svog sina Olivera i poslala snažnu poruku podrške i nade.

Korana je podijelila tri fotografije koje prikazuju nevjerojatan put njezina sina, od prvih, najizazovnijih trenutaka u inkubatoru do danas. Prva fotografija prikazuje sićušnu ruku malenog Olivera kako čvrsto drži njezin prst, dok druga prikazuje Koranu s maskom na licu i rođendanskom kapicom kako s neizmjernom ljubavlju gleda u sina u bolničkom inkubatoru. Treća, najnovija fotografija, prikazuje sretnu majku i sina kako se drže za ruke i s osmijehom gledaju jedno u drugo, simbolizirajući pobjedu nad svim nedaćama.

"Za najmanje rukice koje su nas ikada držale u životu… ", napisala je Korana, dodavši i citat na engleskom: "Mogla bih pomaknuti planinu kad je tvoja ruka u mojoj."

Ova objava snažan je podsjetnik na borbu koju su Korana i njezin partner, komičar Ivan Šarić, prošli nakon što je njihov sin Oliver rođen prerano, u 30. tjednu trudnoće u travnju 2021. godine. Voditeljica je o ovom teškom razdoblju otvoreno progovorila prošle godine u podcastu "Mame kod Lane", gdje je otkrila da je zbog trombofilije tijekom trudnoće primila između 230 i 240 injekcija. Posebno je bolno bilo iskustvo nakon porođaja, kada zbog strogih pandemijskih mjera sina nije smjela primiti u naručje čak 25 dana.

Njezina iskrenost i snaga duboko su dirnule pratitelje, koji su objavu preplavili porukama podrške i emotikonima srca. "Najjači mali borci", glasio je jedan od komentara koji savršeno sažima divljenje mnogih. Komentari puni ljubavi i podrške samo su se nizali, pokazujući koliko je njezina priča odjeknula među publikom.