Kostelić o očinstvu: 'Popustljiv sam, sinovi me vrte oko prsta'

Prije mjesec dana skijaš Ivica Kostelić (39) potvrdio je sretnu vijest. Njemu i supruzi Elin u obitelj stiže prinova. Tako će u ožujku iduće godine postati roditelji dviju djevojčica.

- Čudno je, samo to mogu reći. Znaš kako kažu, očevi su uvijek slabi na kćeri, već me sinovi vrte oko malog prsta, kamoli kćeri. Puno sam popustljiviji nego što sam mislio da ću biti. Nedavno je starijem ispao zub i došla je zubić vila, mi smo mu ostavili 50 kuna ispod jastuka. On se prvo probudio u pet ujutro da vidi što mu je donijela zubić vila i on je bio toliko veseo kao da je dobio pet milijuna kuna. I on je sad siguran da će on s tim novcem sam sebi kupiti auto. To kad vidite tu se rastapate - ispričao je Ivica za InMagazin, priznajući kako se raduje što će se njegova obitelj povećati.

I prije nego su se vjenčali 2014. godine Ivica i Elin priželjkivali su veliku obitelj. Upoznali su se 2006. godina u Austriji, kad su se oboje našli na ledenjaku Hintertuxer. Sada mu je želja otići na mjesta koji su rijetko kad posjećena ili uopće nisu posjećena. Međutim, od kad je postao otac, oprezniji je i oko toga.

- Počinje biti refleks, to je sigurno. Sve stvari radiš opreznije čak i kad misliš da puno riskiraš, više ne riskiraš kako si riskirao prije. Ima stvari skroz lude koje možete raditi, naprimjer na islandskoj ekspediciji je momak freerider odradio one najteže spusteve jer meni se ne sviđa ona filozofija 'you fall, you die', ne sviđa mi se ako napravim neku pogrešku da ću umrijeti. To mi recimo nije privlačno, to je za mene previše jer koliko god bilo adrenalina ti na kraju moraš uživati u tome - dodao je.

Naime, u njegovoj su biografiji svjetski rekordi, olimpijske medalje i prezime koje je sinonim za vrh hrvatskog skijanja. Danas, u skijaškoj mirovini, Ivica bilježi triatlone, ekspedicije ledenim prostranstvima i skijanje na Vatrenom prstenu Islanda.

- Pitali su me za Olimpijske igre, ja sam rekao kako nije isključeno, pa je odmah izašlo da idem na njih. No nisam ja pao s neba, meni je jasno da se prvo za Olimpijske igre moraš kvalificirati, moraš proći sito i rešeto. Osim toga, igre su tek 2024. tako da ne znam, ideja me privlači u svakom slučaju - zaključio je.

Njegova supruga Elin u rijetkim intervjuima otkrila je kako aktivno odgajaju djecu i da obojica vole sport, ali i pokazuju interes za glazbu.

- Mi smo stalno vani, na Sljemenu, u Maksimiru, na Bundeku ili Jarunu... I nema veze je li kiša ili jako sunce, obojica obožavaju juriti po prirodi, a Ivan posebno voli trčati. Otkad su se rodili mislim da smo svaki dan vani, na zraku i u prirodi. Ako su oni suhi i ako im je ugodno nema razloga da nismo vani i po najjačoj kiši - rekla je Elin.

