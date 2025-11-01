Obavijesti

Kostim Travisove bivše 'digao' internet na noge. Fanovi vide znakovitu poruku Taylor Swift

Kostim Travisove bivše 'digao' internet na noge. Fanovi vide znakovitu poruku Taylor Swift
Bivša djevojka Travisa Kelcea, Kayla Nicole, privukla je pozornost svojim kostimom za Noć vještica, za koji se vjeruje da je suptilna reakcija na pjesmu Taylor Swift koja ju navodno proziva

Kayla Nicole, bivša djevojka NFL zvijezde Travisa Kelcea, izazvala je buru reakcija svojim kostimom za Noć vještica, za koji mnogi vjeruju da je suptilna poruka Taylor Swift. Sve je krenulo nakon što su fanovi popularne pjevačice zaključili da je pjesma 'Opalite' s njezina novog albuma 'The Life of a Showgirl' zapravo usmjerena protiv Kayle. 

U pjesmi se, između ostalog, spominje stih: 'Nisi mogao shvatiti zašto si se osjećao usamljeno. Ti si bio u tome stvarno, a ona je bila na svom mobitelu.' Fanovi Taylor Swift protumačili su to kao kritiku Kayle, koja je s Kelceom bila u vezi pet godina, prije nego su prekinuli 2022. godine.

Kayla je odgovorila na elegantan i kreativan način. Za Noć vještica odjenula se kao Toni Braxton iz spota za hit 'He Wasn’t Man Enough' iz 2000. godine, a uz fotografiju je napisala: 'Ova je pjesma dobila tri platinaste nagrade 2006., a i dalje se sluša.'

Njezin izbor kostima brzo je postao viralan, posebno na TikToku, gdje je korisnica proglasila Kaylu 'apsolutnom pobjednicom Noći vještica'.

- Ne samo da je to sjajan kostim u čast Toni Braxton, već je ovo tako kreativan odgovor Taylor Swift. Sjećate se kad je izašao taj album, ima pjesmu Opalite ili tako nešto. I u osnovi je bacila sjenu na Kaylu Nicole. Imajte na umu, Kayla nikada nije spomenula tog muškarca, osim jednom prilikom kada je govorila o prekidu, a to je bilo prije tri godine - dodala je.

