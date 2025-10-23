Sin Elizabeth Taylor oduševljen novom pjesmom Taylor Swift: 'Njih dvije bile bi srodne duše...'

Sin pokojne glumice Elizabeth Taylor, Christopher Wilding, bio je iznenađen kada je popularna pjevačica Taylor Swift na svom novom albumu 'The Life of a Showgirl' jednu pjesmu posvetila upravo njegovoj majci, otkriva People.

U svojoj pjesmi, koju je nazvala po legendarnoj glumici, slavna pjevačica spominje reference na njen život spominjući Portofino, njene poznate ljubičaste oči i miris 'White Diamonds', što se jako svidjelo i 70-godišnjem Wildingu, koji je pjesmu inspiriranu svojom majkom poslušao čim je izašla.

Reuters/Pixsell | Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA

'Ona i moja majka čine se kao srodne duše. Obje predstavljaju utjelovljenje ženskog osnaživanja', rekao je sin poznate glumice te dodao: 'Način na koji je (Swift) spretno prikazala sličnosti i paralele u njihovim karijerama i osobnim životima je predivan'.

Christopher je drugi sin Elizabeth Taylor, a dobila ga je u braku sa svojim drugim suprugom, britanskim glumcem Michaelom Wildingom. Glumica koja je preminula prije 14 godina ostala je upamćena kao jedna od najutjecajnijih hollywoodskih zvijezda koje su ostavile neizbrisiv trag u svijetu filma.

98117976 | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

O svojoj je majci Wilding rekao: 'Njen je život proživljen i njezino vrijeme pod reflektorima je sada gotovo, no nadam se da će ono što je moja majka bila kao osoba i njen neustrašiv život nastaviti inspirirati nadolazeće generacije'. Istaknuo je kako misli i da je slavna pjevačica inspiracija mnogima, a naznačio je kako bi se njenoj majci posebno svidjelo njeno zalaganje za prava LGBTQ+ zajednice.

Prošle je godine izašla i trodijelna dokumentarna serija 'Elizabeth Taylor: Rebel Superstar', u čijem je stvaranju sudjelovala poznata Kim Kardashian, te u kojoj su svijetlo dana ugledale dosad nepoznate snimke i detalje o antologijskoj glumici. Taylor je, osim po svojoj ljepoti i talentu, bila poznata po tome što se udavala čak osam puta za sedam različitih muškaraca, a njezino je kumče Paris, kći legendarnog pjevača Michaela Jacksona, rekla kako je imala 'žestok pristup životu'.

The Hollywood Archive/Pixsell | Foto: The Hollywood Archive/Pixsell

Zbog njenog buntovnog života, u ovoj je seriji Taylor nazvana 'prvom reality zvijezdom'. U vezi toga, njen je sin ispričao kako ju nikada nisu uplašile česte kritike na njen način života te da je unatoč svemu imala strog moralni kompas koji je ravnao svim njenim odlukama, čak i ako je znala da ih možda neće svi dobro prihvatiti. 'Bila je radoznala, otvorenog uma i živjela je život pod vlastitim uvjetima do dana kada je umrla', zaključio je.

Također, prošle je godine izašao i HBO-ov dokumentarac 'Elizabeth Taylor: The Lost Tapes' koji se odnosi na njene intervjue iz sredine 60ih godina prošlog stoljeća.

Reuters/Pixsell | Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA

Wilding se osvrnuo i na majčino zalaganje za ljude koji se bore protiv AIDSA: 'Njen neumoran rad za dobrobit ljudi koji su živjeli i bili pogođeni HIV-om/AIDS-om nastavlja se kroz udrugu 'The Elizabeth Taylor AIDS Foundation''. Poznata glumica uz spomenutu udrugu koja je osnovana 1991., sudjelovala je i u osnivanju 'The Foundation for AIDS Research' 1985. godine. 'House of Taylor' koja se bavi čuvanjem uspomena na slavnu glumicu također je oduševljena novom pjesmom poznate pjevačice, a počeli su i s prodavanjem memorabilija s motivima vezanim uz njen novi album, a dio profita donirat će ranije spomenutoj udrugi za borbu protiv AIDSA.