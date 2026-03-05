Kotiga nije znao odgovor na ovo pitanje u Potjeri! Psihomodo pop mu odgovorio: 'Popravni!'

U popularnom kvizu 'Potjera' se u utorak natjecao nastavnik Krešimir iz Vinkovaca, a na ploči je dobio pitanje iz domaće pop-kulture. Igrao je protiv lovca Deana Kotige koji na to pitanje nije znao odgovor.

Pitanje na ploči bilo je: Koja glumica glumi u spotovima za pjesme 'Donna', 'Bejbi' i 'Ona ludo pati' Psihomodo popa. Ponuđeni odgovori bili su A) Judita Franković, B) Nina Violić i C) Zrinka Cvitešić.

Foto: screenshot/HRT

Krešimir je odgovorio A) Judita Franković, što je bio i točan odgovor, no Dean je odgovorio B) Nina Violić.

Lovčevu grešku su zapazili i članovi samog benda te su na svojim društvenim mrežama poručili Kotigi: Lovac na popravni u Lisinski!

Foto: Instagram

Naime, bend ove godine ima veliku slavljeničku turneju '40+' a u sklopu nje održat će dva koncerta u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski. Prvi datum 12. svibnja je rasprodan pa je dodan i drugi, 13. lipnja.