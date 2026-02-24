Prepoznajete li omiljeno lice s TV ekrana bez kravate i odijela?

Jedan od najpoznatijih hrvatskih kvizaša i lovaca iz popularnog HRT-ova kviza "Potjera", Dean Kotiga, objavio je prije nekoliko dana fotografiju sebe iz toplijih krajeva. Lovac uživa na odmoru na Tajlandu, a fotografija je oduševila mnoge njegove pratitelje.

Foto: screenshot/HRT

Kotiga je pozirao na čuvenoj plaži Maya Beach, koja je poznata po tirkiznom moru i stijenama, a svjetsku je slavu stekla u filmu 'Žal' s Leonardom DiCapriom. Upravo zbog velike popularnosti je privlačila i veliki broj turista zbog čega su 2018. godine tajlandske vlasti odlučile je zatvoriti za javnost. Tada su kazali kako masovni turizam ima negativan utjecaj na podmorje plaže. Nakon nekoliko godina ponovno je otvorena za turiste.

Kvizaš je bio u ležernom izdanju, potpuno drugačijem od onog u kojem ga skoro svakodnevno na malim ekranima vide obožavatelji Potjere.

- Da ostane zabilježeno da se 23.2.2026. nakon podužeg vremena na čuvenoj Maya Beach netko konačno prošetao u čarapama - napisao je Kotiga uz fotografiju. Njegovi pratitelji zaželjeli su mu da uživa na zasluženom odmoru u komentarima, a nije nedostajalo ni šale.

Zagreb: Lovac iz kviza "Potjera" Dean Kotiga | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL - Ilustracija