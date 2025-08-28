Animirani film Kpop Demon Hunters postao je najpopularniji Netflixov film do sada. Pjesma iz filma se već tjednima nalazi na prvom mjestu Billboardove Hot 100 ljestvice...
KPop Demon Hunters postao je najgledaniji Netflixov film ikad!
Nakon što je izazvao veliku slavu kao najgledaniji animirani film na Netflixu, KPop Demon Hunters, sada je najpopularniji Netflixov film svih vremena, s više od 236 milijuna pregleda do danas. Prije samo dva dana bio je drugi najgledaniji na Netflixu s 350 milijuna sati gledanja, a sada je film streaman ukupno 450 milijuna sati.
KPop Demon Hunters je prošli vikend dobio rijetku premijeru u kinima diljem Amerike, nakon što je prije više od dva mjeseca objavljen na Netflixu, a više od 1150 projekcija bilo je rasprodano. Streaming servis nije javno objavio rezultate kino blagajni, ali izvori kažu da je to bio film s najvećom zaradom vikenda, zaradivši između 18 i 20 milijuna dolara. KPop Demon Hunters je također bio najgledaniji film prošli tjedan na Netflixu, privukavši dodatnih 25,4 milijuna pregleda.
Od izlaska animiranog filma K-pop Demon Hunters na platformi Netflix prije nešto više od dva mjeseca, film je postao globalna senzacija. Radnja se odvija u Južnoj Koreji, a inspiracija je upravo korejska muzika i tradicija. Radnja prati izmišljenu djevojačku grupu Huntr/x, sastavljenu od tri superjunakinje koje vode dvostruki život kao lovci na demone. Njihovi suparnici, Saja Boysi, demoni su prerušeni u K-pop zvijezde koji rade za zlu Gwi-mu, koja prijeti ukrasti duše njihovih obožavatelja.
Pjesma iz filma 'Golden' našla se na vrhu američkih i britanskih ljestvica, čak nadmašivši pjesme BTS-a i hit 'Gangnam Style' od Psyja iz 2012. godine. 'Golden' se već drugi tjedan nalazi na prvom mjestu ljestvice Hot 100. Animirani film KPop Demon Hunters postao je prvi soundtrack u povijesti koji je istovremeno plasirao četiri pjesme u top 10 na Billboard Hot 100 ljestvici.
