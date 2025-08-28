Obavijesti

Show

Komentari 0
236 MILIJUNA PREGLEDA

KPop Demon Hunters postao je najgledaniji Netflixov film ikad!

Piše Lucija Raguž,
Čitanje članka: 1 min
KPop Demon Hunters postao je najgledaniji Netflixov film ikad!
4
Foto: Youtube/Screenshoot

Animirani film Kpop Demon Hunters postao je najpopularniji Netflixov film do sada. Pjesma iz filma se već tjednima nalazi na prvom mjestu Billboardove Hot 100 ljestvice...

Nakon što je izazvao veliku slavu kao najgledaniji animirani film na Netflixu, KPop Demon Hunters, sada je najpopularniji Netflixov film svih vremena, s više od 236 milijuna pregleda do danas. Prije samo dva dana bio je drugi najgledaniji na Netflixu s 350 milijuna sati gledanja, a sada je film streaman ukupno 450 milijuna sati.

KPop Demon Hunters je prošli vikend dobio rijetku premijeru u kinima diljem Amerike, nakon što je prije više od dva mjeseca objavljen na Netflixu, a više od 1150 projekcija bilo je rasprodano. Streaming servis nije javno objavio rezultate kino blagajni, ali izvori kažu da je to bio film s najvećom zaradom vikenda, zaradivši između 18 i 20 milijuna dolara. KPop Demon Hunters je također bio najgledaniji film prošli tjedan na Netflixu, privukavši dodatnih 25,4 milijuna pregleda.

Foto: Youtube/Screenshoot

Od izlaska animiranog filma K-pop Demon Hunters na platformi Netflix prije nešto više od dva mjeseca, film je postao globalna senzacija. Radnja se odvija u Južnoj Koreji, a inspiracija je upravo korejska muzika i tradicija. Radnja prati izmišljenu djevojačku grupu Huntr/x, sastavljenu od tri superjunakinje koje vode dvostruki život kao lovci na demone. Njihovi suparnici, Saja Boysi, demoni su prerušeni u K-pop zvijezde koji rade za zlu Gwi-mu, koja prijeti ukrasti duše njihovih obožavatelja.

VEĆ DVA TJEDNA NA PRVOM MJESTU Crtić koji je zaludio svijet: K-pop Demon Hunters je najgledaniji animirani film na Netflixu
Crtić koji je zaludio svijet: K-pop Demon Hunters je najgledaniji animirani film na Netflixu
Foto: Youtube/Screenshoot

Pjesma iz filma 'Golden' našla se na vrhu američkih i britanskih ljestvica, čak nadmašivši pjesme BTS-a i hit 'Gangnam Style' od Psyja iz 2012. godine. 'Golden' se već drugi tjedan nalazi na prvom mjestu ljestvice Hot 100. Animirani film KPop Demon Hunters postao je prvi soundtrack u povijesti koji je istovremeno plasirao četiri pjesme u top 10 na Billboard Hot 100 ljestvici.

LJEPOTICE OSVAJAJU SRCA FOTO Iz različitih su dijelova svijeta, a svaka je kao model: Ovo su djevojke iz Katseye
FOTO Iz različitih su dijelova svijeta, a svaka je kao model: Ovo su djevojke iz Katseye

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Sjećate li se Brendona iz BB-a? 'Estetske operacije su mi totalno upropastile lice...'
DANAS NEPREPOZNATLJIV

FOTO Sjećate li se Brendona iz BB-a? 'Estetske operacije su mi totalno upropastile lice...'

Branislav Radonić Brendon u 'Big Brother' je ušao 2011. godine i ubrzo postao jedan od omiljenih kandidata
Povukla se nakon skandala sa snimkom: Pogledajte kako je prije izgledala Tina Katanić...
ZANOSNA PLAVUŠA

Povukla se nakon skandala sa snimkom: Pogledajte kako je prije izgledala Tina Katanić...

Tina Katanić, bivša loto djevojka i manekenka, nakon što joj je privatni snimak 2015. uništio karijeru i mir, danas žari i pali daleko od Hrvatske
Transfer koji je zatresao Lijepu Našu: Vrijeme je za novo jutro! Bratoš: Bit je da si čuvamo leđa
OPROŠTAJ U ETERU

Transfer koji je zatresao Lijepu Našu: Vrijeme je za novo jutro! Bratoš: Bit je da si čuvamo leđa

Jutro uz bravo! od ponedjeljka više neće biti isto. Bratoš, Kečkeš i Dora odlaze, ali zajedno na novo radno mjesto

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025