Crtić koji je zaludio svijet: K-pop Demon Hunters je najgledaniji animirani film na Netflixu

K-pop Demon Hunters je najgledaniji animirani film svih vremena na Netflixu. U produkciji američkog studija Sony Pictures Animation, oborio je sve rekorde od izlaska 20. lipnja. Radnja se odvija u Seulu, glavnom gradu Južne Koreje. Glazba za film? K-pop. Radnja prati izmišljenu djevojačku grupu Huntr/x, sastavljenu od tri superjunakinje koje vode dvostruki život kao lovci na demone. Njihovi suparnici, Saja Boysi, demoni su prerušeni u K-pop zvijezde koji rade za zlu Gwi-mu, koja prijeti ukrasti duše njihovih obožavatelja.

Iako djeca film gledaju iznova i iznova, prije svega je soundtrack ono što je osvojilo svaku generaciju. Skupio je više od 3 milijarde streamova diljem svijeta, što ga čini jednim od ljetnih glazbenih hitova. Najistaknutija pjesma 'Golden' našla se na vrhu američkih i britanskih ljestvica, čak nadmašivši pjesme BTS-a i hit 'Gangnam Style' od Psyja iz 2012. godine. Maggie Kang, korejsko-kanadska suredateljica filma, očito je bila inspirirana K-pop idolima kojima se divila dok je odrastala.

K-pop je srce filma. Glazba grupe postaje nadnaravno oružje koje odbija mračne sile. Svaka originalna pjesma pojačava emocionalne trenutke.

Foto: Youtube/Screenshoot

- Film je odjeknuo među K-pop obožavateljima, ali je dosegnuo i nove publike - rekao je kulturni kritičar Ha Jae-keun, piše LeMonde.

Zahvaljujući svojoj međugeneracijskoj privlačnosti, mnogi roditelji razvili su strast prema K-popu, što je dodatno potaknulo interes za korejsku pop kulturu i proširilo bazu obožavatelja.

Još jedan ključni razlog popularnosti filma je rastuća svjetska upoznatost s korejskom kulturom. K-pop, K-filmovi i K-drame već su postali mainstream na zapadnim tržištima poput SAD-a, a ovaj film odražava tu kulturnu promjenu s izvanrednom autentičnošću. Pažljivo isprepliće svakodnevne elemente korejskog života, posebno tradicionalne hrane i običaja objedovanja, koji su bitan dio korejske kulture.

Foto: Youtube/Screenshoot

Ispod svoje živopisne površine, film nosi univerzalnu poruku o likovima koji se bore sa samoprihvaćanjem, ali na kraju vraćaju svoj pravi identitet. To je putovanje odrastanja koje odjekuje u različitim kulturama. Čak i oni koji nisu upoznati s K-popom ili korejskim tradicijama mogu se povezati s temama u filmu.

Animirani film KPop Demon Hunters postao je prvi soundtrack u povijesti koji je istovremeno plasirao četiri pjesme u top 10 na Billboard Hot 100 ljestvici.

Foto: Youtube/Screenshoot

'Golden' se već drugi tjedan nalazi na prvom mjestu ljestvice Hot 100. Također s albuma, pjesma 'Your Idol' drži se na svom 4. mjestu, a 'Soda Pop' raste s 10-5, dok 'How It's Done' raste s 14-10, prenosi Billboard.

Pjevački trio iz animiranog filma EJAE, Audrey Nuna i REI AMI (u ulogama likova iz filma Rumi, Mire i Zoey) - postao je prva ženska grupa povezana s korejskim popom koja se našla na vrhu Hot 100. Postale su prvi ženski kolektiv od tri ili više članica koji je došao na prvo mjesto Billboardove ljestvice u 24 godine, od Destiny's Child s 'Bootylicious' u kolovozu 2001.

Foto: Youtube/Screenshoot