Obavijesti

Show

Komentari 1
PREKIDALI PA SE MIRILI

Kraj turbulentne ljubavi: Shia LaBeouf i Mia Goth se razvode

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Kraj turbulentne ljubavi: Shia LaBeouf i Mia Goth se razvode
4
Foto: NI Syndication/Pixsell
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Vijest o službenom razvodu stiže nekoliko mjeseci nakon što je u javnost procurilo da par više nije zajedno. Inače, Shia i Mia više su puta prekidali pa se mirili

Admiral

Mia Goth (32) podnijela je zahtjev za razvod od glumca Shije LaBeoufa (40), nakon gotovo deset godina braka. Glumica je dokumente predala 6. listopada, a kao razlog prekida navela je 'nepomirljive razlike'. Kao datum razdvajanja naveden je 28. srpnja 2025. godine.

Prema sudskim dokumentima koje je dobio Page Six, Goth traži primarno pravno i fizičko skrbništvo nad njihovom kćeri Isabel (4). 

Jeff Moore/Press Association/PIXSELL
Jeff Moore/Press Association/PIXSELL | Foto: Jeff Moore/Press Association/PIXSELL

Vijest o službenom razvodu stiže nekoliko mjeseci nakon što je u javnost procurilo da par više nije zajedno. Page Six je još u veljači objavio da su Goth i LaBeouf tada već gotovo godinu dana bili razdvojeni, ali su prekid nastojali zadržati podalje od javnosti. Prema tadašnjim informacijama, LaBeouf se nakon prekida preselio u New Orleans kako bi bio bliže obitelji.

NEDAVNO IMAO INCIDENT Shia Labeouf iskreno pričao o vlastitom problemu s alkoholom
Shia Labeouf iskreno pričao o vlastitom problemu s alkoholom

Glumac je o njihovom odnosu otvoreno govorio u ožujku, u intervjuu s Andrewom Callaghanom. Priznao je da je 'upropastio' njihov brak te rekao da su 'bili duboko nesretni'.

- Napravio sam puno pogrešaka rano, prije nego što smo pokušali dobiti dijete. U velikoj sam mjeri narušio povjerenje - rekao je LaBeouf. Dodao je da su pokušavali popraviti odnos, ali da su njihovi problemi na kraju postali 'nemogući' za riješiti.

42nd Toronto International Film Festival
42nd Toronto International Film Festival | Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

- Nije dobro biti nesretan u blizini djeteta - rekao je tada glumac, istaknuvši da su oboje željeli izbjeći takvu situaciju za svoju kćer.

Unatoč prekidu, LaBeouf je o bivšoj supruzi govorio s poštovanjem. Nazvao ju je 'jednom od najboljih žena na svijetu' te rekao da je 'nevjerojatna'. Istaknuo je i da pokušavaju uspostaviti dobar odnos u zajedničkom roditeljstvu.

TURBULENTAN ŽIVOT Slavni glumac počeo je raditi s 10 godina da pomogne obitelji, sada ima probleme sa zakonom
Slavni glumac počeo je raditi s 10 godina da pomogne obitelji, sada ima probleme sa zakonom

Goth i LaBeouf upoznali su se 2012. godine na snimanju filma 'Nymphomaniac: Vol. II', u kojem je glumica ostvarila svoj filmski debi. Njihova veza bila je turbulentna, a par se tijekom godina nekoliko puta razilazio i ponovno zbližavao.

'Borg/McEnroe' Press Conference - TIFF 2017
'Borg/McEnroe' Press Conference - TIFF 2017 | Foto: Sharon Latham/Press Association/PIXSELL/AFP

Vjenčali su se 2016. godine u Las Vegasu, no dvije godine kasnije objavljeno je da se rastaju. Ponovno su se zbližili oko 2020., a 2022. dobili su kćer Isabel.

Njihov odnos posljednjih je godina ponovno bio predmet interesa javnosti, posebno nakon LaBeoufovih pravnih problema. U veljači ove godine uhićen je u New Orleansu nakon tučnjave tijekom proslave Mardi Grasa. Kasnije je priznao krivnju za fizički napad te mu je izrečena uvjetna kazna.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Magazin je slavio u Lisinskom, Hana Huljić bila u prvom redu. Pogledajte tko je još stigao
plijenila pažnju

Magazin je slavio u Lisinskom, Hana Huljić bila u prvom redu. Pogledajte tko je još stigao

Grupa Magazin u utorak navečer napunila je zagrebački Lisinski koncertom kojim je obilježila 40 godina od izlaska albuma 'Put putujem'. Uz pjesme s kultnog albuma, publika je čula i hitove koji su obilježili gotovo pet desetljeća karijere grupe. Veliku obljetnicu nisu propustila ni poznata lica
FOTO Obitelj Modrić bodrila je naše nogometaše na Poljudu: Evo tko je još bio na tribinama
VATRENI NAVIJAČI

FOTO Obitelj Modrić bodrila je naše nogometaše na Poljudu: Evo tko je još bio na tribinama

Mnogi poznati bili su u utorak navečer na tribinama Poljuda gdje su pratili utakmicu između Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija
FOTO Arija Rizvić u mini topiću pokazala dekolte i navijala za Hrvatsku, bio je i Marko Vargek
POZNATI PAR

FOTO Arija Rizvić u mini topiću pokazala dekolte i navijala za Hrvatsku, bio je i Marko Vargek

Glumica Arija Rizvić i njen zaručnik, urednik RTL Sporta, Marko Vargek sinoć su u Splitu bodrili našu nogometnu reprezentaciju. Ona je privukla poglede u izazovnom vatrenom izdanju, a crveni top naglasio je njen dekolte

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026