Kraj turbulentne ljubavi: Shia LaBeouf i Mia Goth se razvode

Mia Goth (32) podnijela je zahtjev za razvod od glumca Shije LaBeoufa (40), nakon gotovo deset godina braka. Glumica je dokumente predala 6. listopada, a kao razlog prekida navela je 'nepomirljive razlike'. Kao datum razdvajanja naveden je 28. srpnja 2025. godine.

Prema sudskim dokumentima koje je dobio Page Six, Goth traži primarno pravno i fizičko skrbništvo nad njihovom kćeri Isabel (4).

Jeff Moore/Press Association/PIXSELL | Foto: Jeff Moore/Press Association/PIXSELL

Vijest o službenom razvodu stiže nekoliko mjeseci nakon što je u javnost procurilo da par više nije zajedno. Page Six je još u veljači objavio da su Goth i LaBeouf tada već gotovo godinu dana bili razdvojeni, ali su prekid nastojali zadržati podalje od javnosti. Prema tadašnjim informacijama, LaBeouf se nakon prekida preselio u New Orleans kako bi bio bliže obitelji.

Glumac je o njihovom odnosu otvoreno govorio u ožujku, u intervjuu s Andrewom Callaghanom. Priznao je da je 'upropastio' njihov brak te rekao da su 'bili duboko nesretni'.

- Napravio sam puno pogrešaka rano, prije nego što smo pokušali dobiti dijete. U velikoj sam mjeri narušio povjerenje - rekao je LaBeouf. Dodao je da su pokušavali popraviti odnos, ali da su njihovi problemi na kraju postali 'nemogući' za riješiti.

42nd Toronto International Film Festival | Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

- Nije dobro biti nesretan u blizini djeteta - rekao je tada glumac, istaknuvši da su oboje željeli izbjeći takvu situaciju za svoju kćer.

Unatoč prekidu, LaBeouf je o bivšoj supruzi govorio s poštovanjem. Nazvao ju je 'jednom od najboljih žena na svijetu' te rekao da je 'nevjerojatna'. Istaknuo je i da pokušavaju uspostaviti dobar odnos u zajedničkom roditeljstvu.

Goth i LaBeouf upoznali su se 2012. godine na snimanju filma 'Nymphomaniac: Vol. II', u kojem je glumica ostvarila svoj filmski debi. Njihova veza bila je turbulentna, a par se tijekom godina nekoliko puta razilazio i ponovno zbližavao.

'Borg/McEnroe' Press Conference - TIFF 2017 | Foto: Sharon Latham/Press Association/PIXSELL/AFP

Vjenčali su se 2016. godine u Las Vegasu, no dvije godine kasnije objavljeno je da se rastaju. Ponovno su se zbližili oko 2020., a 2022. dobili su kćer Isabel.

Njihov odnos posljednjih je godina ponovno bio predmet interesa javnosti, posebno nakon LaBeoufovih pravnih problema. U veljači ove godine uhićen je u New Orleansu nakon tučnjave tijekom proslave Mardi Grasa. Kasnije je priznao krivnju za fizički napad te mu je izrečena uvjetna kazna.

*uz korištenje AI-ja