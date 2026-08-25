Shia Labeouf iskreno pričao o vlastitom problemu s alkoholom

Glumac Shia LaBeouf navodno je priznao da se još uvijek bori s konzumacijom alkohola. Unatoč inzistiranju da 'nema problema s pićem' ranije ove godine, tvrdi se da je zvijezda Transformera izjavila da ga konzumira svakodnevno. Četrdesetogodišnji glumac je trebao proći rehabilitaciju od zlouporabe alkohola nakon uhićenja na Mardi Grasu u veljači, no navodno je sada rekao da još uvijek 'pije svakodnevno', prenosi LADbible.

FILE PHOTO -- Actor Shia LaBeouf exits the Manhattan Criminal Courthouse following an appearance in New York | Foto: BRENDAN MCDERMID/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

No, sudski dokumenti koje je TMZ dobio u vezi s LaBeoufovim pravnim problemima u New Orleansu sugeriraju da filmska zvijezda još uvijek ima problema s alkoholom. Prema publikaciji, u mjesecima koji su uslijedili nakon uhićenja, provjeravao je sa svojim nadzornikom uvjetne kazne kako mu je to naloženo. TMZ također navodi da je glumac dostavio dokaz da će do sljedećeg mjeseca završiti liječenje od upravljanja ljutnjom i zlouporabe droga. Međutim, medij tvrdi da sudski dokumenti također navode da je LaBeouf odbio liječenje i kako je sam prijavio da svakodnevno pije alkohol.

'Borg/McEnroe' Press Conference - TIFF 2017 | Foto: Sharon Latham/Press Association/PIXSELL/AFP

LaBeouf je prethodno govorio o svojim postupcima na Mardi Grasu u intervjuu s Andrewom Callaghanom s Channel 5, koji je objavljen u ožujku ove godine. Tijekom razgovora izjavio je da je bio trijezan devet mjeseci prije nego što je ponovno počeo piti, priznajući da 'uopće nije bio u formi'.

- Znam da postoje ljudi koji su ovisili o meni i ljudi koji u meni vide neku vrstu trijeznosti, stabilnosti i nekog stupa ovog sranja, ali ja sam samo čovjek - rekao je.

Glumac se osvrnuo i na mogućnost kazne te priznao kako se ne boji mogućih posljedica.

- Koga briga za moguću zatvorsku kaznu? To je još jedno iskustvo. Zatvor će biti još jedna avantura - rekao je.

LaBeouf je zatim nastavio tvrditi da nije imao problema s alkoholom, rekavši da nema problem s pićem, već 'kompleks malog čovjeka'.

- Ne mislim da imam problem s pićem. Mislim da imam drugačiji problem i pozabavit ću se njime... Mislim da imam kompleks malog čovjeka. Neka vrsta Napoleonovskog, ne znam što je to. Mislim da je to nešto što ima veze s ljutnjom i egom više nego s mojim pićem - rekao je.