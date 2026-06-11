Slavni glumac počeo je raditi s 10 godina da pomogne obitelji, sada ima probleme sa zakonom

Američki glumac Shia LaBeouf, jedna od najkompleksnijih i najkontroverznijih figura suvremenog Hollywooda, danas slavi 40. rođendan. Njegov put od simpatične dječje zvijezde Disneyja do cijenjenog glumca u nezavisnim filmovima i avangardnog umjetnika bio je ispunjen nevjerojatnim uspjesima, ali i jednako dramatičnim padovima, sukobima sa zakonom i borbom s unutarnjim demonima.

Rođen u Los Angelesu, LaBeouf je odrastao u kaotičnom okruženju kao jedino dijete plesačice Shayne Saide i Jeffreyja LaBeoufa, veterana Vijetnamskog rata, bivšeg klauna i ovisnika o heroinu. Svoje djetinjstvo opisao je kao "hipijevsko", ali i duboko traumatično zbog očeva zlostavljanja. Siromaštvo ga je natjeralo da s deset godina počne nastupati kao stand-up komičar kako bi pomogao obitelji. Proboj je ostvario ulogom Louisa Stevensa u Disneyjevoj seriji "Even Stevens" (2000. - 2003.), koja mu je donijela nagradu Daytime Emmy. Uskoro su uslijedile filmske uloge, prvo u hvaljenom filmu "Holes" (2003.), a zatim i u nizu blockbustera koji su ga katapultirali na A-listu. Triler "Disturbia" (2007.), uloga Sama Witwickyja u serijalu "Transformeri" i pojavljivanje u filmu "Indiana Jones i Kraljevstvo kristalne lubanje" (2008.) učinili su ga globalnom zvijezdom.

'Borg/McEnroe' Press Conference - TIFF 2017 | Foto: Sharon Latham/Press Association/PIXSELL/AFP

Umjetnički zaokret i osobni život

Nakon zasićenja blockbusterima, LaBeouf se svjesno okrenuo manjim, ali umjetnički zahtjevnijim projektima. Pokazao je zavidan glumački raspon u filmovima poput "Wall Street: Novac nikad ne spava" (2010.), "Nimfomanka" (2013.) i ratnoj drami "Fury" (2014.). Kritika ga je posebno hvalila za uloge u nezavisnim filmovima "American Honey" (2016.) i "The Peanut Butter Falcon" (2019.). Krunom njegova rada smatra se autobiografski film "Honey Boy" (2019.), za koji je napisao scenarij tijekom rehabilitacije. U njemu glumi lik temeljen na vlastitom ocu, suočavajući se s traumama iz djetinjstva. Paralelno s glumom, posvetio se i performansima s umjetničkim kolektivom LaBeouf, Rönkkö & Turner.

Njegov privatni život jednako je turbulentan. Najznačajnija je veza s glumicom Mijom Goth, koju je upoznao na snimanju "Nimfomanke". Vjenčali su se 2016., razveli 2018., da bi se kasnije pomirili i 2022. dobili kćer Isabel. Tijekom priprema za ulogu u filmu "Padre Pio", LaBeouf je 2022. prešao na katoličanstvo.

Tamna strana slave: Sukobi sa zakonom

LaBeoufova karijera neraskidivo je vezana uz brojne sukobe sa zakonom. Još od djetinjstva imao je problema s krađama, a kasnije su uslijedila uhićenja zbog napada i vožnje pod utjecajem alkohola. Jedan od poznatijih incidenata dogodio se 2014. kada je uhićen zbog remećenja reda tijekom mjuzikla "Cabaret" na Broadwayu, nakon čega je potražio pomoć zbog alkoholizma. Tri godine kasnije, 2017., ponovno je uhićen u Georgiji zbog pijanstva u javnosti, a tada je snimljen kako vrijeđa policajce na rasnoj osnovi.

Najozbiljnije optužbe stigle su krajem 2020. godine, kada ga je bivša djevojka, glazbenica FKA Twigs, tužila za seksualno zlostavljanje, napad i nanošenje teške emocionalne boli. Tužba je uključivala i optužbe druge bivše djevojke, stilistice Karolyn Pho. Iako je u početku priznao da je bio "nasilan prema sebi i drugima", kasnije je negirao optužbe. Slučaj je na kraju riješen izvansudskom nagodbom u srpnju 2025. godine. Problemi su se nastavili i kasnije; 2020. optužen je za sitnu krađu i napad, a u veljači 2026. ponovno je uhićen u New Orleansu tijekom proslave Mardi Grasa zbog sudjelovanja u tučnjavi.

*uz korištenje AI-ja