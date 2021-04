Bez obzira na to žive li gledatelji za 'reality dramu' ili si tek dopuste sporadičan izlet u nju, uživajući u 'grešnom zadovoljstvu' koje takvi formati nude, popularnost ove televizijske forme ne može se zanijekati. Naime, prema nekim podacima čak četvero od deset ljudi priznaje da prati neki reality.

Trend je započeo '50-ih godina prošlog stoljeća u Americi emisijama poput 'Queen for a day' i 'Dating Game' koji su zabavljali publiku kao prototip onoga što će kasnije postati 'The Voice'.

Žanr se transformirao početkom emitiranja emisije 'An American family' koji se danas smatra prvim reality showom u SAD-u. Ta je emisija '70 - ih pratila živote obitelji više srednje klase u Santa Barbari. Redatelj tog showa vjerovao je da će gledatelje šokirati ponudi li im da gledaju život prave američke obitelji na televiziji. To se i dogodilo. Tijekom snimanja, roditelji su se razveli, a dramu je na njezinu vrhuncu pratilo čak 10 milijuna ljudi.

- Reality show je pitka i plitka medijska forma, nezahtjevna za gledatelje, u smislu da nije potrebno predznanje ili poznavanje teme emisije, a takav sadržaj najčešće ne zahtijeva dublji misaoni, intelektualni ili emocionalni angažman gledatelja - rekla nam je sociologinja doc. dr. sc. Iva Odak, s Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu.

Premda se u medijima u posljednje vrijeme naglašava sklonost domaće publike konzumaciji takvog sadržaja, dr. Odak kaže da po tome Hrvatska nije specifična i ne odudara od svjetskih trendova.

- Rekla bih da se radi o fenomenu koji je rasprostranjen diljem svijeta, a prisutan je i u demokratskim i u nedemokratskim političkim režimima. Radi se o zavodljivoj ideji o mogućnosti 15 minuta slave za svakoga, o univerzalnim ljudskim potrebama zabave, uzbuđenja, komparacije, evaluacije... - kaže dr. Odak.

Tijekom 2000-ih u svijetu dolazi do eksplozije različitih formata, poput Big Brothera i Američkog idola koji su oblikovali realityje u ono što su te emisije danas.

Bez obzira na optužbe da su skriptirani i manipuliraju stvarnošću, riječ je o formi koja je postala neizbježna, sa stotinama novih koji se emitiraju svake godine i na svoj način utječu na pop kulturu. Od plesnih natjecanja do komuniciranja sa životinjama, ne postoji tema koju su zaobišli, a prema istraživanju portala Stacker na IMDb-u trenutačno najbolje kotira 'The Healer', kronika života australskog iscjelitelja Charlija Goldsmitha (40) u čije se ruke bezrezervno kune i glumica Jennifer Grey (61).

No nemaju sve reality priče pozitivan predznak poput Goldsmithove. Još uvijek su iznimno popularni formati koji u sebi sadrže ono najniže što kroz ekscentrične ličnosti televizija može ponuditi svojim potrošačima.

- Postavlja se pitanje gubi li se takvim sadržajima, koji nekada iskrivljuju, a nekad banalizirano prikazuju realnost, razlika između autentičnosti i kiča, odnosno gubi li se inovativnost i kreativnost u 'masovnoj kulturi', dotiču li, i na koji način, takvi sadržaji rodna pitanja, različitosti, empatiju, klasna pitanja, kritičko preispitivanje stvarnosti i prikazanih sadržaja - kaže dr. Odak

Upravo je takva upitna priča reality show o Kralju bordela, Bertu Wollersheimu (70). Naime, Wollersheim je široj javnosti postao poznat kroz dokumentarnu sapunicu 'Die Wollersheims - Eine schrecklich schräge Familie' ('Strašno čudna obitelj Wollersheimovih') koja se emitirala na njemačkom RTL-u II.

Bert Wollersheim odrastao je Heimerzheimu. Radio je kao šegrt u očevom frizerskom salonu, a s 18 godina odlazi u Dusseldorf gdje počinje raditi kao frizer slavnih. No tad se povezuje i sa seks industrijom tamošnjeg 'red light districta'. Od '80-ih Wollersheim vodi bordel 'Rote Meile', a '90-ih počinje iznajmljivati limuzine. Sredinom '90-ih optužen je i zatvoren zbog otmice prostitutke koja više nije željela raditi za njega.

Već je početkom 2000-ih WDR emitirao dokumentarac o njemu, da bi 2008. počeo sudjelovati u 'Men TV' programu na DSF-u. 2009. snima 'The Perfect Celebrity Dinner' da bi 2011. sa svojom suprugom, starletom Sophiom Vegas (33), ovisnicom o estetskim operacijama, snimio osam epizoda Wollersheimovih. 2012. uhićen je zbog optužbi za drogiranje i pljačke klijenata u svojim bordelima. Nekoliko tjedana kasnije pušten je na slobodu jer je dokazano kako nije bio izravno umješan u dogovore i provođenje pljačke.

Wollersheim je školski primjer ekscentrika. Baš takve profile publika voli. No popularnost realityja ne proizlazi samo iz njihovih priča na malim ekranima.

- Mislim da nije samo stvar gledanja ekscentrika, dakle želja da se zaviri u tuđi život nije nešto što je neobično, imamo i susjede koji zaviruju da vide što se događa u našem vrtu. To je normalna želja. Čovjek je društvena životinja u tom smislu, pa onda iz te potrebe proizlazi interes za druge ljude - Tanja Dejanović Šagadin, prof. psihologina i psihoterapeutkinja iz psihološkog centra Tessa.

Često se u pričanju o realityjima spominje taj fenomen voajerizma, međutim popularnosti tih emisija doprinosi i potenciranje emocija kod publike.

- Gledatelji se emocionalno angažiraju, vole ili ne vole natjecatelje, procjenjuju ih, osuđuju ili navijaju za svoje favorite, pa i uspoređuju svoj život s drugima. Taj dio uspoređivanja s drugima otvara za gledatelje mogućnost samorefleksije, ali to vjerojatno nije primarni motiv za gledanjem takvih showova. Dio gledatelja je svjestan da gleda takve sadržaje kao 'guilty pleasure', odnosno grešno zadovoljstvo, u društveno prihvatljivoj varijanti. Takav sadržaj omogućuje ljudima i odmak od vlastitih problema ili teških društveno-političkih pitanja kojima su svakodnevno okruženi - kaže dr. Iva Odak.

Ovaj format zapravo, kaže Odak, imaju funkciju eskapizma. Možda zvuči neobično, no iako u prijevodu znače 'stvarnost' za gledatelja predstavljaju bijeg od iste.

- Reality showovi su zapravo format koji na specifičan način spaja elemente realnosti s fikcijom, ali ta realnost je, po nekim teoretičarima, zapravo umjetna i u njoj gledatelj postaje potrošač iluzija. Sociolškim terminima, mogli bismo reći da se gledatelji

priključuju natjecateljima u sudjelovanju u 'društvu spektakla', u kojem slika, medijski prikaz i čini i zamjenjuje realnost, i gdje pasivno konzumiranje sadržaja zamjenjuje stvarno sudjelovanje u (vlastitom) životu - kaže Odak.

Jedan od najboljih primjera eskapizma jest to da su Britanci nedavno Lisu Jeynes (53) kandidatkinju Big Brothera proglasili 'Najomraženijom ženom u Velikoj Britaniji'. Od njezinog pojavljivanja na televiziji prošlo je 18 godina. U showu je sudjelovala tek dva tjedna, a oni je i dan danas 'mrze' kao da je riječ o političarki koja im kroji sudbinu, a ne o kandidatkinji nekog potrošenog televizijskog formata.

Naime, Lisa je sudjelovala u četvrtom britanskom Big Brotheru u 2003. a u show je, kaže, ušla ne razmišljajući o mogućim posljedicama, ostavivši svoju karijeru event menadžerice i sve obaveze koje je imala kako bi ušla u avanturu reality TV-a. Video prijavu snimila je, kaže, pijana.

- Prijatelj me izazvao da to učinim. Rekao mi je 'Hajde, da vidim možeš li to. Popit ćemo prvo nekoliko piva'. Napili smo se i snimila sam video. Bio je urnebesan, a nekoliko dana kasnije nazvali su me iz produkcije. U show sam ušla nemajući pojma o tome što me očekuje. Još sam sama sebi govorila: 'A što je najgore što bi mi se moglo dogoditi? I doslovno se dogodilo baš to' - priznala je Lisa.

Namjerno su je, tvrdi, prikazali kao negativan lik. Nije pomoglo ni to što su novinske stupce punile vijesti o tome da je rođena kao muškarac, nakon što je u javnost procurio falsifikat njezina rodnog lista. Poznata je po svojoj rečenici: - Mogla bih ubiti nekoga s ova dva prsta i znam brinuti o sebi.

- Iako su reality showovi televizijski format koji nastoji prikazati stvarne događaje i 'obične' ljude, u njima se često dešava iskrivljavanje stvarnosti, djelomično unaprijed pripremljenim scenarijima, dijelom zbog specifičnih rezova i montaže, a dijelom i zbog reakcija sudionika koje često nisu autentične i ne odgovaraju reakcijama u stvarnom životu, budući da sudionici znaju da ih se snima - kaže Odak.

- Radila sam toliko smiješnih stvari unutra, no ništa od toga nije emitirano. Vrlo sam duhovita i britka, no sve je bilo montirano tako da ispadnem negativka - žalila se kasnije Lisa kojoj je povratak u svakodnevicu bio posebno mučan. - Iz potpune anonimnosti postanete odjednom poznati. Ništa vas zapravo ne može pripremiti na to što vas vani čeka. Kad sam izašla završila sam u bolnici. Nisam mogla jesti, niti zadržati u sebi hranu koju bih nekako i pojela. Povraćala sam krv - prisjetila se Lisa.

Ljudi se 18 godina kasnije, kaže, ne sjećaju tko je bio pobjednik te sezone, no sjećaju se Lise, koja još uvijek tvrdi da nije ni najmanje nalik osobi koju su prikazali. Za takvo, plošno, prikazivanje karaktera i situacija postoji dobar razlog.

- Prema Chomskom, masovni mediji pokušavaju gledateljima odvratiti pažnju trivijalnim i površnim sadržajima, bilo čime što nije ozbiljno, a u tome možemo prepoznati posebno reality showove. Tu se otvara opasnost za skretanje fokusa javnosti s pravih društvenih problema kako bi se pasivizirali, a time i podržali društveni status quo. Iskrivljena slika stvarnosti može voditi u plošno shvaćanje svijeta i podlijeganje stereotipima, često prisutnima u reality showovima - kaže Odak.

Posljedice koje takvo prikazivanje 'stvarnosti' ima na publiku dalekosežne su.

- Mi odgajamo djecu u tome da misle da je to primjereno, da ne kažem normalno ponašanje, da je sudjelovanje u takvim emisijama nešto što je poželjno, što im može pomoći u životu, što će im omogućiti da postanu poznati i važni. Naravno svatko želi da je važan, svatko želi da ga se prepoznaje, tako da u tom smislu to može djelovati negativno. I posebno ovaj dio navikavanja da je normalno da te netko stalno gleda i da se sve životne aktivnosti odvijaju pod povećalom javnosti. I to je nešto što ne nude samo reality showovi nego i čitav niz društvenih mreža koje potiču jedan prilično narcistički pogled na sebe, gdje sebe gledamo izvana, a ne iznutra, gdje nam je važnije kako nas drugi vide, nego kako se mi osjećamo. I to u tom smislu osobnosti potiče razvoj poremećaja osobnosti - kaže psihologinja Tanja Dejanović Šagadin.

Popularnost ovakvih televizijskih formata moguće je, doduše, iskoristiti i za nešto što nije proizvodnja čistog šunda. No za to treba postojati volja, prvenstveno televizijskih i produkcijskih kuća koje takav sadržaj nude.

- Publiku ne treba preodgajati, nego ne podcjenjivati i ponuditi joj kvalitetne i obogaćujuće sadržaje. Kritičko oko gledatelja, zahtjevnije po pitanju kvalitete sadržaja, odgaja se od malih nogu, sadržajima koje u odgoju i obrazovanju nudimo djeci i mladima. Obrazovanje nije panaceja, ali ako mlade ljude odgajate uz kvalitetno i svima dostupno obrazovanje, putem kojega im razvijate kritičko mišljenje, svijest o vlastitoj ulozi u društvu, suživot s različitostima, s prirodom, otvorenost prema sportu, kulturi i umjetnosti, ili kulturnoj participaciji kao načinu provođenja slobodnog vremena, onda je teže da se ti isti gledatelji zadovolje površnim televizijskim sadržajima koji ne doprinose njihovom životu - kaže dr. Odak.

Medijske kuće. slažu se stručnjakinje, posebnu pažnju trebale bi obratiti na reality showove u kontekstu potencijalno štetnih sadržaja za djecu i mlade.

- O tome postoje i smjernice za klasifikaciju sadržaja. Odgovornost medija je velika i na njima je da osiguraju sadržaje koji će biti za njih profitabilni, ali i kvalitetni, koji će u konačnici moći doprinositi i društvu - zaključuje dr. Odak.

Na kraju, ne treba zaboraviti ni na same kandidate showova. Posljedice koje pojavljivanje na malim ekranima u tim formatima na njih ponekad ima znaju biti itekako ozbiljne.

- Uništi vas to kad vas zovu vješticom, transrodnom osobom, kad vam govore da ste preružni da bi bili muškarac. Kad vam netko dovoljno puta kaže da ste ružni, počnete u to vjerovati. Zbog toga sam operirala nos - ispričala je Lisa WalesOnlineu.