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Kralj Charles prekršio protokol, a sve zbog svoje najdraže serije

Piše Maša Mai Čigir,
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Kralj Charles prekršio protokol, a sve zbog svoje najdraže serije
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Foto: Isabel Infantes
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Kralj Charles i Camilla ugodno su iznenadili obožavatelje hit-serije ‘Doctor Who‘, koju Charles prati od svoje 15. godine

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Kralj Charles i kraljica Camilla stigli su na Igre Commonwealtha koje se održavaju u Glasgowu i to putem TARDIS-a, kultnog vremenskog stroja iz serije "Doctor Who". Kralj je tako prekršio protokol te je publici priredio veliko iznenađenje, a sve zbog svoje najdraže serije koju prati od 15. godine, prenosi People

Publici je bilo jasno da će se nešto neočekivano dogoditi na otvaranju igara još iz uvodnog skeča. U njemu su se, naime, škotski glumac Greg McHugh i olimpijski biciklist Sir Chris Roy našalili kako kralja i kraljicu treba hitno prebaciti iz dvorca Balmoral do Hydro stadiona u Glasgowu. U videu koji prikazuje minute prije dolaska kralja i kraljice, Sir Chris Hoy i Greg McHugh viđeni su kako šetaju ulicama škotskog grada noseći kiltove kada su čuli zvonjavu telefona. Upravo je popularni TARDIS bio je rješenje, izmišljeni vremenski stroj u obliku plave britanske policijske govornice koji je jedan od najprepoznatljivijih simbola legendarne serije.

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Kralj Charles ju voli čitav život, a Camilla je zbog ljubavi bila najomraženija žena Britanije
Commonwealth Games 2026 - Opening Ceremony
Foto: Phil Noble

Serija se na BBC-ju prikazuje još od 1963. godine, a prati pustolovine tajanstvenog izvanzemaljca koji putuje kroz prostor i vrijeme u TARDIS-u. Kralj Charles, koji danas ima 77 godina, prati seriju od svoje 15. godine, a zajedno s Camillom 2013. godine posjetio je set serije u Cardiffu. Svojedobno su kralju čak nudili da postane dio serije, ali gostujuću ulogu ipak je odbio, za razliku od ovog "putovanja" TARDIS-om kojem nije mogao odoljeti.

Commonwealth Games 2026 - Opening Ceremony
Foto: Phil Noble

Nakon duhovitog uvoda započeo je i svečani dio ceremonije u kojemu je kralj je održao govor gdje je istaknuo vrijednosti sporta, zajedništva, raznolikosti, ali i odgovornosti prema okolišu. Inače, ovogodišnje Igre Commonwealtha imaju posebno značenje jer su prve koje se održavaju otkako je Charles postao britanski kralj i samim time poglavar Commonwealtha.

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