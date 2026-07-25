Kralj Charles prekršio protokol, a sve zbog svoje najdraže serije

Kralj Charles i kraljica Camilla stigli su na Igre Commonwealtha koje se održavaju u Glasgowu i to putem TARDIS-a, kultnog vremenskog stroja iz serije "Doctor Who". Kralj je tako prekršio protokol te je publici priredio veliko iznenađenje, a sve zbog svoje najdraže serije koju prati od 15. godine, prenosi People.

King Charles and Queen Camilla attend the Opening Ceremony of Commonwealth Games in Glasgow pic.twitter.com/OUcxi71jJa — Anything Royal or Military (@AnythingRorM) July 23, 2026

Publici je bilo jasno da će se nešto neočekivano dogoditi na otvaranju igara još iz uvodnog skeča. U njemu su se, naime, škotski glumac Greg McHugh i olimpijski biciklist Sir Chris Roy našalili kako kralja i kraljicu treba hitno prebaciti iz dvorca Balmoral do Hydro stadiona u Glasgowu. U videu koji prikazuje minute prije dolaska kralja i kraljice, Sir Chris Hoy i Greg McHugh viđeni su kako šetaju ulicama škotskog grada noseći kiltove kada su čuli zvonjavu telefona. Upravo je popularni TARDIS bio je rješenje, izmišljeni vremenski stroj u obliku plave britanske policijske govornice koji je jedan od najprepoznatljivijih simbola legendarne serije.

Foto: Phil Noble

Serija se na BBC-ju prikazuje još od 1963. godine, a prati pustolovine tajanstvenog izvanzemaljca koji putuje kroz prostor i vrijeme u TARDIS-u. Kralj Charles, koji danas ima 77 godina, prati seriju od svoje 15. godine, a zajedno s Camillom 2013. godine posjetio je set serije u Cardiffu. Svojedobno su kralju čak nudili da postane dio serije, ali gostujuću ulogu ipak je odbio, za razliku od ovog "putovanja" TARDIS-om kojem nije mogao odoljeti.

Foto: Phil Noble

Nakon duhovitog uvoda započeo je i svečani dio ceremonije u kojemu je kralj je održao govor gdje je istaknuo vrijednosti sporta, zajedništva, raznolikosti, ali i odgovornosti prema okolišu. Inače, ovogodišnje Igre Commonwealtha imaju posebno značenje jer su prve koje se održavaju otkako je Charles postao britanski kralj i samim time poglavar Commonwealtha.