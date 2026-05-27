Kralj Charles zagrlio i poljubio bolesnu ženu u onkološkom centru

Kralj Charles posjetio je novoobnovljeni Sir Robert Ogden Macmillan Cancer Centre u sklopu bolnice York Hospital, gdje je razgovarao s osobljem i pacijentima te razgledao prostore koji su pri završetku opsežne obnove i proširenja. Tijekom obilaska dogodio se i trenutak koji je privukao veliku pozornost javnosti - kralj je u vrtu centra srdačno zagrlio jednu ženu i poljubio je u oba obraza, što je za njega neuobičajeno topao javni gest.

Dok su mlađi članovi britanske kraljevske obitelji posljednjih godina postali opušteniji u kontaktu s građanima, pa zagrljaji i fotografiranje više nisu rijetkost, Charles se ipak rjeđe odlučuje na takve spontane iskaze bliskosti. Upravo zato snimka susreta brzo se proširila medijima i društvenim mrežama.

Foto: Dominic Lipinski/REUTERS

Novi vrt centra zamišljen je kao miran prostor u kojem pacijenti, njihove obitelji i posjetitelji mogu pronaći predah u ugodnijem i opuštajućem okruženju. Obnova i proširenje centra dio su projekta vrijednog oko 3,2 milijuna dolara, čiji je cilj unaprijediti kvalitetu skrbi i podrške osobama oboljelima od raka.

Charles je s organizacijom Macmillan Cancer Support povezan već desetljećima. Njezin pokrovitelj postao je 1997. godine, a mreža centara diljem Ujedinjenog Kraljevstva pruža informacije, savjetovanje i podršku oboljelima od raka te njihovim obiteljima i prijateljima.

Posjet Yorku imao je i osobnu dimenziju jer se kralj i dalje liječi od raka. Buckinghamska palača objavila je u veljači 2024. da mu je dijagnosticiran 'oblik raka' nakon zahvata zbog benignog povećanja prostate u siječnju iste godine, pritom naglasivši da nije riječ o raku prostate.

Nakon što je nekoliko mjeseci smanjio broj javnih obveza, Charles se u travnju 2024. vratio službenim dužnostima upravo posjetom Macmillan Cancer Centreu pri University College Hospitalu u Londonu. Time je želio skrenuti pozornost na važnost ranog otkrivanja bolesti.