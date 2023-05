'Kralj Eurosonga' htio je postati hobit, družio se s vješticama i izgradio carstvo: Plaća je čudo!

Nakon turbulentnog perioda u 80-ima, u kojima se suočio sa živčanim slomom, depresijom, besparicom, životom u hipi komuni, u kojima je došao na korak do ulaska u svijet prostitucije, i koje je, na kraju krajeva, jedva preživio nakon što su ga izboli i ostavili da umre na ulicama Londona, početak '90-ih za Grahama Nortona bio je prekretnica u životu.

Njegove stand up točke, ponajviše ona s Majkom Terezom u dragu, u stilu irske kućanice, lansirale su mu karijeru. Daleko je bio od današnjeg uspjeha, ali napokon je mogao svijetu konobarenja reći zbogom. S 30 godina, kad su ga gotovo svi otpisali kao neperspektivnog, iz jadnog stančića u Londonu, krenuo je u osvajanje svijeta.

Vještice, stidne dlake i svećeništvo

- Znao sam da nakon konobarenja mogu samo napredovati. Imao sam 30 godina i znao sam što je moja strast, želio sam biti u medijima, želio sam biti voditelj. Ne znam što bih bez toga posla. Vjerojatno bi i dan danas konobario - pričao je Norton jednom prilikom o prelasku iz svijeta ugostiteljstva u svijet slavnih.

Iako ga danas poznajemo kao genijalnog voditelja i komičara, bez kojeg je Eurosong nezamisliv, on sam priznaje da je jedan od glavnih faktora njegova uspjeha i sreća.

- Moja karijera mogla se razviti potpuno drugačije. Mogao sam biti jedan od onih ljudi koji dobiju posao na BBC-u ili ITV-u i onda samo stagniraju. Sve je bilo moguće - kazao je svojedobno Norton.

Početkom 90-ih sudjelovao je na radiju BBC 4 kao panelist i komičar, ubrzo je osvojio i nekoliko manjih nagrada te su uslijedili prvi nastupi na televiziji. Koji nisu prošli pretjerano zapaženo. Ali barem je bio dio tog svijeta i znao da je da ovisi sam o sebi. I najbolja odluka koju je do tog trenutka donio bila je da prihvati ulogu svećenika Noela u hit seriji "Father Ted".

Iako se pojavio u samo tri epizode popularne serije sredinom '90-ih, oduševio je javnost ulogom hiperaktivnog svećenika i svi su htjeli još i još Nortona na televiziji.

I želja im se ispunila. Idućih godina na ITV-u vodi niz talk showova sličnog formata kao današnji, ali posebno su pamtljivi njegovi putopisi.

U Meksiku je, naprimjer, istraživao pornografsku strana države te je sudjelovao na ritualu u kojem se četiri sestre vještice na njega polugolog pljuvale tekilu kako bi ga 'očistile'. U Tennesseeju je posjetio Dolly Parton i pohvalio se kako je pronašao njezinu stidnu dlaku dok joj se valjao po krevetu. Na takve putopise Britanci i nisu bili baš naviknuti u to vrijeme. I nisu imali pojma da će im se avanture ovog flambojantnog voditelja toliko svidjeti.

Graham kao hobit uz Froda?!

Tih '90-ih su cijene 'njegovih dionica' rapidno rasle, pojavljivao se u sve više i više emisija, a i njegovi apetiti s vremenom su rasli. Toliko da se prijavio i za ulogu Samwisea Gamgeeja u "Gospodaru prstenova". Otišao je na audiciju, ali tu ulogu, Hvala Bogu, nije dobio. Jer da je, teško da bi Sama odglumio kao Sean Astin, i još bitnije, nekoliko godina ne bismo mogli uživati u njegovoj komediji.

Nakon velikog uspjeha na ITV-u, gdje je u početku imao emisiju jednom tjedno, koja je kasnije 'narasla' na čak pet puta tjedno, obavlja transfer na BBC kojem se službeno pridružuje 2005. godine. Iako je u to vrijeme već etablirani komičar, glumac i voditelj, početak nije bio lagan. Razne emisije koje je vodio nisu polučile očekivani uspjeh. Bio je to, jednostavno rečeno, krivi format za njega. Čisto vođenje emisija poput "Plesa sa zvijezdama", bilo je traćenje njegova talenta. Čak i talk show kojeg je dobio "The bigger picture", bio je veliko razočaranje za publiku. Htjeli su esenciju Grahama Nortona, tipa kojem ništa nije sveto, a dobili su kamilicu od emisije. BBC ga je malo stavio 'u okove'.

Srećom po njega i po sve nas, tamo 2007. godine rađa se "Graham Norton show", koji je trenutno u svojoj 30. sezoni i kroz kojeg je prošla valjda svaka poznata osoba vrijedna spomena. Emitirano je više od 500 epizoda i talk show se, nasreću, ne bliži svojem kraju. Malo trivije, gosti u prvoj epizodi bili su Elijah Wood, Kim Cattrall i članovi američkog benda Heloise & The Savoir-Faire.

Dosad je Norton imao više od 1000 gostiju, mnogi će za njegov show reći da je najbolji te vrste na svijetu, ali nisu svi na Otoku oduševljeni voditeljem. Zapravo, njegovim primanjima.

"Kakva vrsta morona bi to napravila?"

- Moja plaća je čudo. Ne znam kako sam je dobio. Ali ako je BBC odlučio kako je to moja tržišna vrijednost, kakva bi vrsta morona ja bio da kažem "Ne. Nemojte. Uzmite pola moje plaće i dajte je dječjem nedjeljnom programu?" - komentirao je svojedobno Norton.

Kolika zaista zaradi od BBC-a, teško je reći. Iako su podaci o ugovorima javni, oni ne uzimaju u obzir, primjerice, njegovu emisiju "Graham Norton show", kao ni ostale poslove koje obavlja za BBC, jer to su programi koji nisu producirani od BBC-a, pa su i podaci tajni. Zna se koliko je dobila produkcijska kuća, ne i tko koliki dio kolača.

To otkrivanje plaća voditelja bio je i glavni razlog njegova prelaska s radija BBC 2 na Virgin Radio.

Ovisno o izvoru, Norton danas godišnje zaradi između četiri i pet mil. eura te je 'težak' oko 40 mil. eura. Po emisiji "Graham Norton showa" plaćen je, pisali su britanski mediji, oko 120.000 eura. Njega ljute liste voditelja s najvećom zaradom, jer veli da ne opisuju stvarno stanje stvari.

- Te liste su smeće. Ne govore vam koliko je tko plaćen, zbog načina na koje ljude plaćaju - kaže Norton i objašnjava da neki koji na BBC-u po službenim podacima imaju male plaće, kad se uzme u obzir dodatna zarada od raznih produkcijskih projekata, zarađuju puno više od drugih koji završe na listama najplaćenijih.

Ne srami se priznati ni da je novac najbolji dio njegova posla.

- Naravno! Upoznao sam u tom procesu mnoge zanimljive i čudne ljude, ali i dalje moram novac istaknuti kao najbolji dio. Ne možete opravdati moja primanja. Podižem li čekove? Naravno da jesam. Tržište je odlučilo da toliko vrijedim - veli Norton.

Za sebe će reći i da je 'užasan' u intervjuiranju ljudi.

Dosadni De Niro i pijani Wahlberg

- Ovo što ja radim ja chat show. Razgovaram s ljudima o općenitim stvarima. Dugo smo u Britaniji lovili priključak za američkim emisijama ovog formata, ali mislim da smo ih sad prestigli. Njihove emisije su identične, svi imaju istu kulisu, jedan na jedan razgovor na kauču... Britanska publika očekuje više od toga, žele da pomičemo granice - rekao je Norton, koji kao najdosadnijeg gosta u povijesti emisije ističe sjajnog glumca Roberta De Nira!

- On nije dobar u pričanju priča. Vrlo je benigna pojava. Zadnji put je krenuo pričati o nečemu, to je trajalo i trajalo, svi smo 'naćulili' uši, čekali smo nešto sjajno, a on je odjednom stao i kazao 'zašto ovo govorim'. Na kraju smo pola toga morali izrezati - kazao je Norton.

Raquel Welch nazvao je "razdražljivom starom kujom" i prekinuo je njezin gostovanje putem satelita kad mu je kazala kako "bi trebao ciljati višoj razini ukusa", posebno je pamtljiva epizoda u kojoj je Mark Wahlberg pijan teturao po studiju, što mu je Norton oprostio, a kad ga pitate tko je najgora osoba koju je ikad ugostio, ima spreman odgovor - Harvey Weinstein.

"Eurosonga se ne odričem"

Kad Nortona pitaju u čemu je drugačiji od ostalih voditelja i komičara na sličnim pozicijama, reći će vam kako je on spreman za mirovinu, ali jedne stvari se ne želi nikako odreći. A ni ja, koji ću sad progovoriti za sve nas ljubitelje Eurosonga, ne želim da je se odrekne.

- Da izgubim "Graham Norton show" to me ne bi rastužilo. Ali Euroviziju obožavam raditi. To je nešto čega se nisam spreman odreći - kaže Norton, koji na Otoku komentira Eurosong od 2008. godine. Ove godine pojavit će se u ulozi voditelja i nema sumnje, svojim komentarima će nasmijati jako puno ljudi, ali neke i naljutiti.

Tako to s njim ide. Nije to nikakva novost. Od prvog Eurosonga kojeg je komentirao tamo 2008. godine BBC prima brojne pritužbe na račun njegovih 'neprimjerenih i rasističkih komentara'. Te 2008. naljutio je Albance zbog rečenica poput "Loše vijesti, na pozornicu stiže Albanija", ali idućih godina postajao je puno 'brutalniji' sa svojim komentarima.

- Ona može raditi nevjerojatne stvari sa svojim glasom, ne ugodne stvari, već nevjerojatne stvari - komentirao je nastup albanske predstavnice Rone Nishliu 201

- Možda više nikad neću čuti ovu pjesmu i onda ću moći umrijeti sretan - osvrnuo se na pjesmu San Marina iz 2014. godine.

- Ako imate pse ili malu djecu u sobi, bolje ih maknite od televizije - kazao je o Rumunju Cezaru 2015. godine.

Od Hrvata mu se najviše 'dopao', tj. najviše je komentirao nastup Jacquesa Houdeka, kad je naš Željko 2017. otpjevao duet sam sa sobom, što je za Nortona bilo 'genijalno'.

Naravno, Norton se pojavljuje i filmu "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga", a nakon što ove godine odgleda nastup našeg Leta 3, sigurni smo da će imati svašta za reći.

Nekako bih se kladio da bi ga momci iz Rijeke mogli oduševiti. Pretjerani su, čudni, drugačiji, ali zabavni. Baš kao i Norton...

