'Kralj Gordogan' prvi put na sceni HNK2 krajem siječnja

U vizionarskoj drami Radovana Ivšića u glavnoj ulozi je sjajni Ozren Grabarić

To je povijesni događaj, rekla nam je intendantica zagrebačkog Hrvatskog narodnog kazališta, dr. sc. Iva Hraste Sočo, uoči otvorenja nove scene HNK2 u studenom prošle godine.

Doista, metropola je dobila, kako je i predvidjela, novi izvedbeni prostor, uz više termina za izvođenje predstava na zadovoljstvo njihove publike. Predstave su i tu redovito rasprodane, traži se karta više. Sad prvi put na scenu HNK2 stiže “Kralj Gordogan” sa sjajnim Ozrenom Grabarićem u glavnoj ulozi.

Vizionarska drama Radovana Ivšića, a u režiji Renea Medvešeka, nadrealističkim poetskim jezikom i alegorijom prikazuje strahovladu tiranina u zamišljenom kraljevstvu, suprotstavljajući bajkovitost svijeta njegovoj okrutnosti.

U predstavi, uz Grabarića, igraju i mladi glumci Marin Klišmanić, Ivan Colarić, Tesa Litvan, Marin Stević, Lana Ujević, Igor Jurinić i Kristijan Petelin, a na rasporedu u Ulici Božidara Adžije 7a je 23. i 24. siječnja.

