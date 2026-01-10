'Kralj Gordogan' prvi put na sceni HNK2 krajem siječnja

To je povijesni događaj, rekla nam je intendantica zagrebačkog Hrvatskog narodnog kazališta, dr. sc. Iva Hraste Sočo, uoči otvorenja nove scene HNK2 u studenom prošle godine.

Doista, metropola je dobila, kako je i predvidjela, novi izvedbeni prostor, uz više termina za izvođenje predstava na zadovoljstvo njihove publike. Predstave su i tu redovito rasprodane, traži se karta više. Sad prvi put na scenu HNK2 stiže “Kralj Gordogan” sa sjajnim Ozrenom Grabarićem u glavnoj ulozi.

Vizionarska drama Radovana Ivšića, a u režiji Renea Medvešeka, nadrealističkim poetskim jezikom i alegorijom prikazuje strahovladu tiranina u zamišljenom kraljevstvu, suprotstavljajući bajkovitost svijeta njegovoj okrutnosti.

U predstavi, uz Grabarića, igraju i mladi glumci Marin Klišmanić, Ivan Colarić, Tesa Litvan, Marin Stević, Lana Ujević, Igor Jurinić i Kristijan Petelin, a na rasporedu u Ulici Božidara Adžije 7a je 23. i 24. siječnja.