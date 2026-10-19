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KONCERT ZA VALENTINOVO

Kralj kafana obara rekorde: Aca Lukas ponovno u Areni Zagreb!

Piše 24sata,
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Kralj kafana obara rekorde: Aca Lukas ponovno u Areni Zagreb!
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Foto: Marko Gelo
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U subotu 13. veljače 2027., uoči Valentinova, Aca Lukas priprema jedan od najvećih koncerata svoje karijere za lom, ples i urnebes. A čim je koncert pušten u prodaju, otišlo je odmah već preko 2.000 ulaznica.

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Nepuna dva tjedna nakon što je dupkom ispunio zagrebačku Arenu trenutno jedan od najpopularnijih pjevača ovih prostora i kralj kafana na Balkanu ponovno je najavio dodatni susret sa zagrebačkom publikom.

U subotu 13. veljače 2027., taman uoči Valentinova, praznika zaljubljenih, Aca Lukas priprema jedan od najvećih koncerata svoje karijere za lom, ples i urnebes. A čim je koncert pušten u prodaju, otišlo je odmah već preko 2.000 ulaznica što samo znači da Hrvati doista obožavaju Lukasa. 

Foto: Marko Gelo

Njegov prepoznatljiv repertoar, ispunjen pjesmama o ljubavi, strasti i životnim lomovima, uz energične ritmove i publiku u deliriju, mogao bi idući Dan zaljubljenih pretvoriti u noć koja se neće tako brzo zaboraviti.

Na koncertu se očekuje glazbeni presjek njegove bogate karijere, uz najveće hitove koje publika posebno povezuje s njegovim imenom kao što su  „Lična karta”, „Pesma od bola”, "Daleko si", "Bele ruže". „Voliš li me”, „Kafana na Balkanu”.... Aca Lukas doista ima bezbroj hitova, a najavio je i poneka iznenađenja kako bi se posebno zapamtio ovaj koncert, a mediji imali, kaže, ' za čime ludovati'. 

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"Ako znamo, a svi znamo, da se moji koncerti svaki put kad pjevam pretvaraju u najveću kafanu i najveći tulum na Balkanu, onda je red da se ispoštuje tolika vjernost zagrebačke publike. Nekad imam dojam da bih u Zagrebu mogao pjevati svaki tjedan. Nema kluba, diskoteke, eventa da me nisu zvali, ali to doista ne bi bilo izvedivo. Zato je moj menadžment odlučio da ćemo nastaviti s Arenama kako bismo maksimalno zadovoljili sve generacije moje publike jer nije tajna da čak tri generacije dolaze zajedno - djeca, roditelji, babe i djedovi. Svi su dobrodošli jer znaju da se kod mene i sa mnom najbolje pije, pjeva i skače. Hajmo još još jednom napraviti 'haos', u inat svima",  poručuje popularni pjevač bez dlake na jeziku.  

Foto: Marko Gelo

Dok će jedni na ovaj koncert doći zbog pjesama koje ih podsjećaju na velike ljubavi, drugi će tražiti atmosferu, energiju i poznate refrene koji su odavno postali neizostavni dio ludnice i zabave čitave regionalne glazbene scene. Nakon ovog spektakla, Valentinova dogodine u Areni Zagreb u Lukasovoj režiji, ljestvica ludog provoda u hrvatskoj metropoli bit će postavljena doista visoko. 

Ulaznice su već u prodaji na web platformi Eventima te na svim njihovim prodajnim mjestima.

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