Kraj ljubavi? Marina: Ne želim biti Žoržov rob i besposličariti

Ljudi su u prošlosti postajali poznati i slavni na račun svojeg talenta. Dolaskom reality emisija to sve promijenilo. Odjednom je za slavu bilo dovoljno pojaviti se na televiziji. Ali kako isplivati u moru kandidata? Pa, naravno, skandalima. Publika na televiziji ne želi gledati obične, normalne, pristojne ljude. To, kako bi rekli Amerikanci, jednostavno nije dobra televizija. Seks, golotinja, svađe i prevare sastojci su provjerenog recepta za što dulji ostanak u showu i nekakvu karijeru nakon toga. Pa i ako te publika mrzi, što to ima veze?! Za tebe svi znaju, o tebi se piše, ti odjednom spadaš u medijski prostor, misao je vodilja većine kandidata.

U prvom nastavku serijala 'Mračna strana reality skandala' donosimo priče o preljubima i prevarama kojima smo svi svjedočili na malim ekranima.

Foto: schreenshot 433 Instagram

Ljubavi, javi se. Ne mogu piti bez tebe. Pliiiz se javi. Ljubaviiii, molio je bivši nogometaš i pobjednik Big Brothera Romano Obilinović svoju bivšu Marinu Raguž preko Instarama nakon koje čašice viška. Marina za takvog Žorža ne želi ni čuti, pa je njegove pozive uporno odbijala, da bi ju Žorž potom nazvao glupačom.

Ujutro, kad se probudio i otrijeznio objave je uklonio. I to mu nije prvi put. Bivši nogometaš nikako se ne može pomiriti s krajem veze, a dok je Marina svoj život nastavila te se posvetila karijeri, Žorž većinu dana provodi u splitskim ugostiteljskim objektima.

Od novca koji je osvojio sudjelujući u Big Brotheru već dugo nema ni lipe, ali njega to kao da nije briga. Dane provodi bez ikakve brige, a svojim se dogodovštinama hvali na društvenim mrežama. I dok Žorž na sebe privlači pozornost, Marina je pobjegla od svjetla javnosti. Na svojim profilima na društvenim mrežama predstavlja se kako manekenka te se često hvali putovanjima. Vezu s bivšim nogometašem očito pokušava zaboraviti jer je s društvenih mreža uklonila sve zajedničke fotografije. A ne tako davno par je razmišljao o braku...

Foto: Miranda Cikotic/Pixsell

Manekenka i umirovljeni nogometaš svoju romansu počeli su pred tisuće gledatelja, a Marina je zbog strastvenog odnosa s Romanom ostala bez zaručnika Saše Muheka. Nakon što su napustili reality, Marina je pokupila svoje stvari iz stana u kojem je živjela sa Sašom i preselila se u Žoržov rodni grad. U Splitu su tulumarili, izlazili, modno se usklađivali i trošili novce koje je Romano osvojio nakon pobjede u 'Big Brotheru'.

Svoju izabranicu odmah je upoznao s roditeljima, koji su bili oduševljeni budućom snahom jer su se nadali kako će, prema njihovim riječima, Marina smiriti njihova sina. To joj je jedno vrijeme i polazilo za rukom. Zbog djevojke je jedan period umjesto pive u kafićima naručivao kavu, a usvajao je i manekenkine modne lekcije. Problemi u ljubavnom gnijezdu počeli su nakon samo nekoliko mjeseci idile. Marina je krenula za svojom manekenskom karijerom u Istanbul, a iza sebe je ostavila zaljubljenog Romana. Bio je to kraj velike Big Brother romanse. Odnosno, kraj prvog dijela.

Foto: Denis Lončar/privatni album

- Nije bilo svađe, jednostavno je, ona je željela nastaviti s poslom, navodno nosi neke revije u Istanbulu. Ja se nisam vidio u toj priči. Što ću ja u Istanbulu? Ona će na revije i partyje, a ja ću sjediti u kafiću, čekati je i moliti Boga da me netko bombom ne raznese - rekao je Žorž.

Foto: Denis Lončar/privatni album

Iako je bivši nogometaš namjeravao oženiti Marinu, na kraju od cijele priče nema ništa.

- Vidjeli ste svi da sam kleknuo pred nju, imao sam i prsten, namjeravao sam je zaprositi, ali ona to nije željela. Ja sam nju volio, bio sam zaljubljen. Želio sam provesti život s njom, ali ako je ona izabrala drugi put, ja tu ne mogu ništa - rekao je Obilinović. Dodao je da mu je žao, ali odlazak je Marinin izbor i on joj želi svu sreću u životu.

- Nisam navikla cijele dane sjediti kod kuće i čekati Božju milost. Nikad tako nisam živjela. Ne želim biti nečiji rob i cijele dane besposličariti. Takav život jednostavno nisam mogla podnijeti - priznala je manekenka.

Foto: facebook/RTL

- Ja sam bio i ostao džentlmen. Neću razgovarati o našoj vezi, a pozivam i nju da se suzdrži od komentara, jer ako ja budem rekao što je sve bilo, neće dobro završiti po nju - rekao je Žorž.

S obzirom na to da se često mire pa svađaju, ostaje nam samo nestrpljivo čekati nastavak ove reality ljubavi